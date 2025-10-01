国家主席梁强在十五届国会十次会议召开前夕与胡志明市选民接触

10月1日下午，越南国家主席梁强与胡志明市国会代表团第10号选举单位国会代表出席了在新安会乡政治中心举行的选民代表见面会，与胡志明市东盛乡进行视频连线，来自11个乡的选民代表一同参加。



会议上，在听取胡志明市国会代表通报近期活动情况、第十五届国会第十次会议的主要内容以及其他一些关切问题后，选民们高度评价胡志明市国会代表团在第九次会议期间开展了许多具体而切实的活动，充分反映了胡志明市选民的意见、心声和愿望。



胡志明市选民对中央决策以及地方党委、政府的领导给予高度信任和欣慰；同时也坦率指出了许多切实的问题和建议，涉及规划、土地、交通、合并后的行政手续以及基层干部政策等方面。

在会上发表讲话时，国家主席梁强表示，即将召开的第十五届国会第十次会议是本届任期的最后一次会议，具有特别重要的意义，对整个任期工作结果进行总结，并为发展新阶段指明方向。



国家主席表示，在当前世界形势快速变化、复杂多变且充满不可预测性的背景下，国家始终保持坚定与创新，抓住机遇，努力克服挑战；同时坚持内政、外交方针和既定目标路线，把经济发展同巩固国防、安全阵线紧密结合起来。2025年国家经济社会发展情况已取得重要且全面的成果，得益于中央、政治局和书记处的英明领导；整个政治体系的积极参与；国会和各级人民议会的改革；各级政府的坚决高效施政；以及人民、企业和各政治—社会组织的广泛共识与支持。



梁强主席要求胡志明市各级党委、政府注重指导解决选民所关心的各大问题，并强调，胡志明市乃至国家的每一项成功都离不开广大人民群众的宝贵贡献。



梁强希望乡亲们继续发扬坚贞不屈的革命传统，团结一致，与全国人民齐心协力，共同建设文明、现代、充满情义的胡志明市，把祖国建设得更加富强，正如敬爱的胡志明主席一直所期望的与国际友人比肩而行。（完）