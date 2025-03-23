国家主席梁强出席平福省解放50周年庆典暨一等劳动勋章授勋仪式

越南国家主席梁强代表党和国家领导人，向革命老前辈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、劳动英雄、军官、伤残军人、烈士家属、对国家有功者、各位代表、各位嘉宾以及平福省各族人民和武装力量干部战士致以亲切问候和最美好的祝愿。



梁强表示，从一个曾经是激烈战场、经济社会发展起点较低的地方，平福如今已成为东南部地区一个发展活力的省份。平福省党委、政府和人民在各方面取得了全面发展，目前，经济规模比解放初期增长了91倍。



平福省不仅在经济发展上取得了显著成就，也是文化-社会发展的亮点。该省人民群众生活水平不断提高，人均收入大幅增长，贫困率降至近1%，医疗和教育系统得到同步投资。数字化转型和行政改革得到大力推进。作为41个民族的聚集地，平福省始终注重保护传统文化价值，同时发扬团结精神，共促各族人民发展。



梁强强调，平福不仅成为了经济社会发展的亮点，更是一个曾被战争摧毁之地的不断发展意志和渴望的证明。当今的和平、统一和发展建立在昨天的巨大努力、贡献和牺牲之上。这是每个平福人继续努力、勤奋工作、创新、携手建设一个繁荣、现代化的平福的动力。



国家主席强调，平福省解放50周年是共同回顾辉煌历史、缅怀和尊崇为民族解放斗争和国家统一事业牺牲的英烈的重要机会。从而让今天和未来的每个越南人民更加深刻地认识到自己在革新、建国卫国事业中的角色和责任，用新的成就续写辉煌历史篇章。



梁强建议平福省继续大力发扬光荣传统，发挥人民的智慧、意志和毅力，以及全民族大团结的精神和力量，与全国一道迈入新纪元——民族奋发图强，富强、文明、繁荣发展的纪元。



值此机会，国家主席梁强向平福省委、政府和人民授予了一等劳动勋章。这是国家的高贵奖励，表彰平福省在少数民族地区经济社会发展中取得的杰出成就，为社会主义建设和保卫祖国事业作出贡献。



梁强率领中央工作代表团来到同富县顺富乡的富盈红国家历史遗迹区敬香。图自越通社

当天上午，梁强率领中央工作代表团来到同富县顺富乡的富盈红（Phú Riềng Đỏ）国家历史遗迹区敬香。该遗迹是印度支那共产党富盈红支部的诞生地。（完）