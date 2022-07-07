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国内游仍是越南游客的首选
鉴于Covid-19疫苗的覆盖、有效抗击Covid-19疫情，以及各企业、各地方努力更新自己的旅游产品，使得2022年前6个月的旅游活动再度活跃起来。 尤其是5月和6月两个月，国内旅游人数创近年新高，分别达1200万和1220万人次。
在 6080 万名国内游客中，2022 年前六个月，旅游业接待过夜游客量4000 万人次，日间游客量约 2080 万人次。
2022年前6个月国内游客人数也接近了2022年全年目标。今年越南旅游业制定了接待游客量6500万人次的目标，其中国内游客约6000万人次，国际游客量500万人次。
越南游客最喜欢的 10 个国内旅游目的地包括胡志明市、富国岛、河内、大叻、芽庄、岘港、头顿、归仁、顺化和藩切。
鉴于合理的成本、丰富多样的旅游产品和防疫安全等级，预测2022年下半年越南游客继续选择国内游，尤其是在夏季高峰期。
Booking.com 6 月 22 日发布的一项调查显示，45% 的受访越南旅客表示，他们想游览附近越南的著名景点（3-8 个小时的飞行），而不是短途旅行（少于 3 个小时的飞行）或长途旅行（超过 8 个小时的飞行）。
此前，6月21日，数据分析和研究公司The Outbox Company公布了2022年5月进行的调查结果显示，夏季旅游旺季，当大多数受访者选择在国内旅游时，旅游将再次繁荣。
越南游客之所以继续选择国内游，是因为大多数人认为出行仍有限，价格攀升，防疫安全等级不高（出现新变种）。 一两晚国内旅行被评为最安全的（4.34/10分），其次是城市旅行（4.58/10分），两晚以上的国内旅行（4.68/10分）。 出国旅游是最易引担忧的（6.08/10分）。
调查结果表明，Covid-19疫情后期间，国内旅游仍是整个旅游业复苏和增长的动力。 更新现有产品和推广独特的旅游产品是各地方和旅游企业吸引更多国内外游客的措施，为旅游业恢复到疫情之前水平注入动力。（完）