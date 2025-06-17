国会通过《〈企业法〉若干条款修改补充法》和关于降低增值税税率的决议

6月17日上午，在第十五届国会第九次会议上，455名国会代表（占国会代表总数的95.19%）投赞成票，通过了《〈企业法〉若干条款修改补充法》。



该法共包括3条，其中几项重要修改和补充内容包括：“企业的法定代表人因违反本条第1款规定的责任而对企业造成损失的，应依法承担个人责任”；“伪造申报、不真实申报、不准确申报企业注册档案内容及变更注册内容的档案”；“通过未足额缴纳已登记的注册资本而未依法调整注册资本，或故意对出资资产虚高估值等行为，构成虚报注册资本”。



此前，财政部长阮文胜作了关于关于该法案意见采纳、解释报告时表示，关于“企业实际受益所有人”的相关规定，经济与财政常务委员会及多位国会代表赞成以原则性、概括性的方式对该概念作出界定。



政府已采纳代表们的意见，包括企业在收集、保存和提供受益所有人信息方面的责任，以及授权政府对认定受益所有人的标准和未按规定提供信息的处理机制进行具体指导的内容。



对于部分建议补充过渡条款、规定已设立企业需在新法生效后补充受益所有人信息的意见，政府已采纳，并修改为：企业应在进行企业变更注册手续的同时补充受益所有人信息。



草案未规定新法生效前成立的企业必须在具体期限内向登记机关提供受益所有人信息。



《〈企业法〉若干条款修改补充法》将于2025年7月1日正式生效。

*17日上午，452名国会代表投赞成票，（占代表总数的94.56%），通过了国会关于降低增值税税率的决议。

据决议，国会决定将增值税税率降低 2%，适用于第 48/2024/QH15 号《增值税法》第 9 条第 3 款规定的商品和服务类别（至 8%），但以下商品和服务不适用减税政策，包括电信、金融、银行、证券、保险、房地产经营、金属产品、矿产（不含煤炭）、应缴消费税商品和服务（不含汽油）。决议生效期限：自2025年7月1日至2026年12月31日。

按政府提出的方案，财政部预计2025年下半年和2026年全年减收约121.74万亿越盾。若降低需缴纳 10% 增值税的所有商品和服务的税率，预计2025年下半年和2026年全年国家预算收入将减收约167万亿越盾。因此，政府建议国会保留决议的草案。

降低增值税税率虽然减少国家预算收入，但有利于刺激生产、促进生产经营活动，为国家预算创造额外收入。因此，政府将指导各部委、中央机关和地方集中实施国会和政府各项决议规定的任务、解决方案和财政政策，为企业和人民化解困难，促进2025年国内生产总值至少达8%，力争实现两位数增长，从而为国家预算创造更多收入。

在预算收入征收工作中采取强有力的措施，加强管理，改革行政手续，在税收管理中大力推进数字化转型，力争2025年国家预算收入高于2024年的10%。

严格国家预算支出管理，节约开支，主动动用储备金和其他合法资金，按规定用于防控自然灾害、疫情和紧急任务，确保各级预算平衡。（完）