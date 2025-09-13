国会主席陈青敏：继续系统推进，完成“数字国会”

越共中央总书记、中央科技、创新与数字化转型指导委员会主任苏林出席并发表指导性讲话。中央政治局委员、国会主席陈青敏主持会议。



本次会议首次使用专题视频替代报告，介绍数字技能框架，演示人工智能在议会工作的应用；介绍ChatGPT，阐释重点内容和具体解决方案，以切实推进“数字扫盲—数字国会”运动。



在会议闭幕讲话中，国会主席陈青敏指出，国会已在科学技术部、军队电信集团（Viettel）以及新加坡专家团队的大力支持下，升级并部署“国会2.0”应用程序，取得了显著成效。在国会第九次会议上，该应程序用已成功投入使用。从最初的不熟悉，到如今几乎所有国会各委员会干部、公务员、职员和国会代表都已使用“国会2.0”应用，并将人工智能应用到工作中。这是认知与行动上的一次极其重要的转变。



国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

陈青敏强调，这只是初步成果，今后需要按照总书记苏林的指示继续系统化推进。民族委员会、国会各委员会和各机关要继续培训、学习和研究相关专题；继续对国会代表、国会代表团以及省级、乡级人民议会代表进行培训。



陈青敏要求科技部、军队电信集团以及新加坡专家继续给予支持，推动“数字国会”的完成和人工智能（AI）的应用；同时加大对数字基础设施的投入，特别是相关设备和网络传输系统的建设。



在作关于“数字扫盲—数字国会”运动实施情况的简要报告时，国会科技与环境委员会主任黎光辉表示：国会党委已指导完成了数字化转型知识框架、数字技能和数字学习资源的初步建设；并构建了数字扫盲平台与数字国会平台相结合的平台。



“数字扫盲—数字国会”平台具备一套完整的在线学习管理系统功能，既可在移动端运行，也可在网页端运行；实现随时随地学习，具备个性化、测量和评估功能；符合技术标准要求，并可扩展和互联互通。（完）