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国会主席陈青敏赴太原省指导抗洪抢险救援工作

9月12日，越南国会主席陈青敏已率团赴太原省检查指导第三号台风引发洪灾抗灾抢险救援工作。 陈青敏视察了太原省富平县受灾最严重的峨嵋乡，走访慰问该乡人民群众。陈青敏对各救援力量正帮助人民群众开展大清扫、清理淤泥工作，尽快恢复生产生活秩序给予激励和表彰，表示希望人民群众同心协力，相亲相爱，互相帮助，分担困难，携手克服洪灾造成的损失。

陈青敏已向富平县灾民送去200份慰问品。

此前，陈青敏已高度评价太原省领导的主动、及时着手展开第三号台风的异常演变应对工作。该省已认真落实中央的指导意见，积极开展台风灾害后抢险救灾工作。陈青敏要求太原省党部和政府集中精力，全力做好抗洪抢险救灾工作，最大限度减少人员和财产损失；做好救援工作，确保人民群众不挨饿，有住所。

陈青敏要求太原省继续调动力量 援助灾民开展清扫、清理淤泥、防止疾病工作，确保尽快恢复生产生活秩序；修补受损的道路；检查道路、桥梁系统，确保人民绝对的安全。

太原省领导指导教育部门尽快处理被洪水淹没的教学点，确保全部学生返校复课，尽早稳定教学和学习工作；关注特困学生，激励他们尽早返校复课。

陈青敏同时要求太原省各层级、政府执行24小时值班制度，把握情况，从而及时采取应对措施，不能忽视。

趁此机会，陈青敏向太原省移交中央救助委员会300亿越盾的援助资金。

据太原省委书记郑越雄的报告，受第三号台风“摩羯”影响，自9月6日至12日，太原省出现强降雨，引发洪水，造成重大财产损失。

据各县市防灾与搜救指挥部常务办公室的快速报告，截至12日13时，暴雨洪水造成该省4人死亡，预计财产损失超6000亿越盾。5万户家庭紧急撤离，61个教学点受影响。（完）

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