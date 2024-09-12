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国会主席陈青敏赴太原省指导抗洪抢险救援工作
陈青敏已向富平县灾民送去200份慰问品。
此前，陈青敏已高度评价太原省领导的主动、及时着手展开第三号台风的异常演变应对工作。该省已认真落实中央的指导意见，积极开展台风灾害后抢险救灾工作。陈青敏要求太原省党部和政府集中精力，全力做好抗洪抢险救灾工作，最大限度减少人员和财产损失；做好救援工作，确保人民群众不挨饿，有住所。
陈青敏要求太原省继续调动力量 援助灾民开展清扫、清理淤泥、防止疾病工作，确保尽快恢复生产生活秩序；修补受损的道路；检查道路、桥梁系统，确保人民绝对的安全。
太原省领导指导教育部门尽快处理被洪水淹没的教学点，确保全部学生返校复课，尽早稳定教学和学习工作；关注特困学生，激励他们尽早返校复课。
陈青敏同时要求太原省各层级、政府执行24小时值班制度，把握情况，从而及时采取应对措施，不能忽视。
趁此机会，陈青敏向太原省移交中央救助委员会300亿越盾的援助资金。
据太原省委书记郑越雄的报告，受第三号台风“摩羯”影响，自9月6日至12日，太原省出现强降雨，引发洪水，造成重大财产损失。
据各县市防灾与搜救指挥部常务办公室的快速报告，截至12日13时，暴雨洪水造成该省4人死亡，预计财产损失超6000亿越盾。5万户家庭紧急撤离，61个教学点受影响。（完）