国会主席陈青敏检查“越南国会历史与使命”展览筹备工作

8月27日下午，国会主席陈青敏前往位于河内东英的国家展览中心检查“越南国会历史与使命”展览的筹备工作。

展览以建筑与科技为语言，展现出越南国会80年来的光辉历程。其空间设计以“三个同心圆”为核心概念，象征民族大团结的力量，寓意党的意志、人民的心声与国会的使命在此交汇融合。

三个同心圆分别对应三大历史篇章： 中心圆以“立国印记：民主渴望”为主题，聚焦1946年首次全国大选、首部宪法颁布以及胡志明主席与国会的重大历史时刻；中间圆以“发展脉源：创新与崛起”为主线，展现国会在国家发展进程中的重大决策；外圈以“全球使命：提升地位”为重点，展示国会在国际舞台日益增强的作用与地位。

展览通过丰富史料与现代展陈技术相结合，生动呈现越南国会代表人民意志、汇聚国家智慧、推动国家走向繁荣强盛的历程。

陈青敏对国会办公厅及相关单位的前期准备工作予以充分肯定，并要求继续全面核查各项环节，特别是在科技应用与系统衔接方面，确保展览庄重、现代、内涵深刻，充分体现越南国会80年来“属于人民、来自人民、为了人民”的本质特征，为国家独立发展80周年献礼，在人民和国际友人心中留下深刻印象。

检查期间，陈青敏还参观了公安部、越南社会科学院等单位的展区。

据悉，“国家成就展览”以“80年独立—自由—幸福历程”为主题，将于8月28日上午正式开幕。（完）