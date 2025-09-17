国会主席陈青敏在AIPA-46期间会见柬埔寨国会主席和东帝汶国民议会议长

陈青敏在会见柬埔寨国会主席昆索达莉时强调，越南高度重视对柬埔寨关系的战略意义，以及越南—柬埔寨—老挝三国之间的关系。陈青敏对柬埔寨近年来在国家发展中取得的成就表示祝贺，同时坚信柬埔寨将在国家建设和发展事业中继续取得全面成就。



昆索达莉强调，柬埔寨人民永远不会忘记越南已帮助柬埔寨摆脱种族灭绝灾难、重生国家的恩情。两国在争取民族独立的斗争中曾并肩作战，如今又在国家建设和发展事业中携手前行。



陈青敏和昆索达莉高度评价两国之间的关系，尤其是两国立法机构之间的合作关系在过去时间里不断巩固和发展；高级别及各级代表团互访保持频繁。陈青敏强调，双边贸易增长强劲，自年初至今双边贸易额已达70亿美元，同比增长16.3%，这是两国在经贸投资合作日益紧密的生动体现。



两位领导人一致认为，今后双方需要继续巩固政治互信，保持各层级、各渠道的互访和接触；维持两国立法机构之间的接触，进行立法、监督和决定国家重大问题的经验交流；同时继续发挥两国立法机构在推动双边关系中的作用；监督并推动各部委、地方和企业积极高效落实已签署的条约、协定和协议。



两位领导强调了越柬两国经济合作的潜力，特别是在交通、口岸和边境贸易方面的对接，从而进一步促进经贸与投资合作。双方还一致同意进一步推动旅游合作和民间交流，尤其是年轻一代之间的交流。



在就国际问题交换意见时，两位领导人一致同意在地区和多边框架上加强密切协调与相互支持，其中包括各议会间论坛，强调东盟的中心作用，为地区与世界的和平、稳定与发展作出贡献。



越南国会主席陈青敏会见东帝汶国民议会议长玛丽亚·费尔南达·黎。图自越通社

当天，陈青敏会见了东帝汶国民议会议长玛丽亚·费尔南达·黎。陈青敏祝贺东帝汶将在2025年10月举行的第47届东盟峰会上正式成为东盟第11个成员国；同时重申，越南始终重视推动并希望加强与包括东帝汶在内的邻国和地区国家的友好合作关系。值此机会，陈青敏谨向东帝汶高级领导人转达越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政的问候。



陈青敏表示，越南始终支持并愿与东帝汶分享融入东盟大家庭过程中的宝贵经验。他建议双方推动高级别和各级代表团互访，力争早日将两国关系提升至新高度。



玛丽亚·费尔南达·黎感谢越南自东帝汶作为观察员以来直至即将成为东盟正式成员过程中一直陪伴和支持东帝汶。他表示，东帝汶议会已批准关于持外交和公务护照人员的互免签证协定；希望越南早日开设驻东帝汶大使馆，并感谢越南始终在粮食安全保障中与东帝汶保持合作。



为进一步推动各领域的合作，陈青敏建议双方尽快举行越东经贸技术合作联合委员会第一次会议，商讨切实有效挖掘合作潜力的具体措施；高效落实已签署的协议，并争取高层领导互访期间尽快完成和签署在教育培训、大米贸易、领事、科技、旅游、清洁能源等领域的双边文件。



关于两国立法机构的合作，两位领导人一致同意进一步加强两国国会/议会之间的合作，通过代表团互访、分享立法与完善体制经验、信息交流以提高议会活动效率；同时协调监督两国间合作协议的落实，促进包括经济、地方、企业和民间交流在内的全面双边合作。



关于国际问题时，双方均强调加强合作、巩固团结和东盟中心作用的重要性，尤其是在地区问题上相互协调和支持，并在地区、国际及多边议会框架中继续保持紧密合作。（完）