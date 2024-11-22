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国会主席陈青敏出席亚洲政党国际会议第12届全体大会并发表重要讲话
柬埔寨人民党主席、柬埔寨首相洪玛奈在ICAPP 12开幕式上发表主旨演讲并宣布会议开幕时强调，对和平和和解极为重要的问题是承诺遵守联合国宪章各原则和目标，其中政治互信是塑造和平和合作的基础。
洪玛奈还重申了柬埔寨人民党维护国家和平、独立、领土完整和发展的立场。
陈青敏以特邀嘉宾的身份出席会议并在会议开幕式上发表讲话。陈青敏代表越南共产党高度评价柬埔寨、柬埔寨人民革命党主席洪玛奈在今年政党会机制的引领作用，有助于维护地区和平、安全的环境，致力于发展与共同繁荣。
陈青敏认为，亚洲和东南亚地区近期继续做出许多努力，积极主动提出多项倡议，为解决国际社会各安全和政治安全问题做出贡献。其中，为各分歧、争端和冲突寻找和平和和解方案；积极为全人类和平、安全、共同繁荣和发展而奋斗既是目标，也是每个政党、每个国家的责任。
陈青敏强调，题为“寻找和平和和解”亚洲政党国际会议第12届全体大会展现出地区各政治党派对加强团结，携手合作，有助于推动解决各冲突和焦点的努力所作出的努力和承诺。
陈青敏强调，在制定战略、开展各政策中有发言权和租用的各执政党、参政党需要通过该会议发挥共同力量，实现致力于亚洲地区乃至世界和平、安全、繁荣和发展的共同目标。
陈青敏指出，在越南共产党的领导下，越南的主张是一贯奉行独立、自主、多变化、多样化对外关系，愿做国际社会的朋友、可信赖伙伴、积极和负责任的成员的对外路线；支持政党会在营造地区和平、安全和稳定中做出的努力。
陈青敏强调，和平解决当前各分歧、冲突的钥匙是基于平等、互相尊重、互利合作的基础上，本着国际法和联合国宪章进行对话和多边合作。
柬埔寨人民革命党主席、ICAPP 12名誉主席洪玛奈在会议上发表讲话时强调，各政党互相会晤，特别在当今世界上许多地区发生紧张和冲突的背景下讨论今年的在主题十分重要。洪玛奈认为，基于规则维护世界秩序极其重要。需基于互信、相互理解和互利的原则，一道走得更远，和谐共处，减少紧张局势并解决冲突。
在会议开幕前，陈青敏和政党会执行委员会成员、ICAPP 12领导人、各政党/伙伴组织领导礼节性拜会了柬埔寨人民革命党主席、柬埔寨参议院主席洪森；ICAPP 12名誉主席、柬埔寨人民革命党副主席、柬埔寨首相洪玛奈。（完）