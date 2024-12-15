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回顾2024年：推动越南电子游戏产业走向世界

2024年，越南信息与传媒部同电子游戏开发企业配合，举行了许多活动，为电子游戏产业发展注入了强劲动力。

2024年，越南信息与传媒部同电子游戏开发企业配合，举行了许多活动，为电子游戏产业发展注入了强劲动力。

年初至今，信息与传媒部共发放23张G1许可证，同比增长5%，同时吊销50张G1许可证。截至11月15日，共发放G1许可证288张，其中有效期许可证184张，被吊销许可证104张。

2024年年初至今，获得G1许可证的游戏有169款，同比增长25%。截至11月15日，共有1687款游戏获得G1许可证，其中1125款游戏正在发行，562款游戏已停止发行。

此外，今年年初至今，信息与传媒部共发放30张G2、G3、G4许可证，较2023年同期增长70%。截至目前，共颁发了192张G2、G3、G4许可证。

 

今年年初至今，获得G2、G3、G4许可证的游戏有3132款，同比增长114%。截至11月15日，共有1.63万多款游戏获得G2、G3、G4许可证，其中1.53万多款游戏正在发行，1011款游戏已停止发行。

预计2024年，越南电子游戏产业营业收入达到12.5万亿越盾（约合35.7亿人民币），较2023年略有下降。游戏行业从业人员约为 4100 人，同比增长31%。

据越南信息与传媒部称 ，近年来，国内游戏开发企业与国家管理机构配合制定2025~2030年越南电子游戏产业管理发展战略，成功举办2024年第二届越南国际游戏展（Vietnam Gameverse）。该活动吸引了超过 4万人参加。

 

此外，越南信息与传媒部等单位还举办系列研讨会、座谈会，连接国内外电子游戏开发企业，为游戏初创企业、大学生提供支持，培养电玩领域的人才等。

 

与此同时，积极采取措施，做好电子游戏产业管理工作，遏制电子游戏的负面影响。其中包括，要求电子游戏供应商严格遵守法律法规，严惩网上赌博和组织赌博活动，与有关单位配合遏制非法广告、赌博游戏，加强对违法行为的检查监督。因此，赌博等违法游戏基本得到治理整顿，为电子游戏产业营造了公平竞争的环境。

 

但目前越南电子游戏产业仍存在一些不足之处，如国外游戏仍占据巨大的比例（越南游戏占14%，中国游戏占81%，美国、韩国、日本等其他国家占5%）。关于游戏内容、图像版权的纠纷投诉仍时常发生。

 

2024年，越南信息与传媒部在不断加大对电子游戏管理力度的同时，还关注推动该产业发展，同有关单位配合，促进电子信息领域发展，制定电子游戏产业人力资源培训的项目和计划，其中关注游戏项目的设计、编程、图表、治理等工作，提高游戏节（GameVerse）的影响力等。（完）

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