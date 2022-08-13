后疫情时代越南和东南亚各国经济快速复苏

新冠肺炎疫情爆发和俄乌冲突正是东南亚国家在全球生产线和供应链中发挥更大作用的时候。 然而，通胀压力加剧可能会给贸易活动带来压力，并且使东南亚总体上仍坚固的经济体的增长列车脱轨。



标普全球市场情报公司(S&P Global Market Intelligence)亚太区首席经济学家拉吉夫•比斯瓦斯(Rajiv Biswas) 表示，东南亚是全球生产和供应链的重要组成部分，尤其是对全球电子产业起着重要的作用。 由于疫情期间全球电子产业的供应链中断，关键零部件交货期延迟，各家电子公司不断在东南亚地区实现供应链多元化。



在全球供应链调整和转移的大趋势下，越南在利用供应链转移趋势带来的机会方面具备了许多优势。 2020年，在全球企业加速供应链多元化进程的背景下，越南成为迎接从中国转移投资资金浪潮的中心之一。 2021年，尽管处于疫情“漩涡”中，但流入越南的外国直接投资资金（FDI）达311.5亿美元，同比增长了9.2%。



马施云国际有限公司(Moore Stephens)高级顾问Mick Aw认为，在疫情后大批企业从中国撤资的背景下，东南亚国家在全球供应链中发挥越来越重要的作用。他说，中美紧张进一步升级以及中国疫情防控使供应链受到限制等因素已促使部分企业将其业务从中国转移到东南亚国家。



这一趋势有利于加强东南亚在全球供应链中的作用，在因疫情影响而中断两年后带来充足资金和开辟了就业新前景。今年年初，对东南地区经济增长的各种预测都比较乐观。

统计数据显示，得益于国内消费需求回暖和疫情防控措施逐渐放宽，东南亚经济体整体仍在增长。



标普全球市场情报公司6月份的数据显示，东南亚地区生产业总体呈现稳健增长态势。标普全球市场情报亚太区首席经济学家比斯瓦斯（Biswas）表示，预计东南亚将成为全球增长最快的地区之一；东南亚也是美国、欧盟和东北亚地区各家跨国公司对外直接投资的主要目的地。



至于越南经济，越南中央经济管理研究院（CIEM）制定了 2022 年经济增长的两种情景。乐观情景，CIEM 预测越南 2022 年经济增速可达 6.9%，高于基本情景的6.7 %，也接近政府为今年经济增长设定的7%增速的目标。（完）