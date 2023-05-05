同塔省积极保护和发展赤颈鹤

东南亚鹤类保护项目主任陈哲表示，同塔赤颈鹤保护和发展项目有很多优势。各级政府和国家公园管理委员会决心实施该项目并作出了为其提供政策支持和财力支持的强有力承诺。

鸟栖国家公园负责人表示，该项目的目标是通过饲养和放归赤颈鹤来保护和发展鸟栖公园的赤颈鹤群。 在 2023-2033年10 年内，该项目力争将 150 只鹤放归野外，至少有 100 只能幸存。放归的赤颈鹤将能够在自然环境中进行繁殖、生存和发展。



近日，同塔省人民委员会、越南动物园协会（VZA）、国际鹤类协会（ICF）和泰国动物园组织（ZPOT）签署了关于赤颈鹤保护合作的谅解备忘录。 这是这些组织为同塔省提供有关鹤类和物种方面的技术和经验的前提。



国际鹤类协会执行理事理查德·大卫·贝弗斯（ Richard David Beilfuss）表示，ICF大力支持同塔赤颈鹤保护和发展项目，同时为越南和泰国颈鹤种群恢复项目之间的合作创造有利条件；为鸟栖国家公园的工作人员提供有关饲养、放归和监测赤颈鹤群以及公园缓冲区、核心区的鹤群栖息地管理的技术建议和培训。



目前，同塔正在逐步实施鸟栖国家公园赤颈鹤保护与发展项目。 陈哲认为，恢复赤颈鹤栖息地具有重要的意义，为该项目的成功实施做出了积极的贡献。（完）