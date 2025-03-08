新闻
吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫圆满结束对越南的正式访问
越南工贸部长阮鸿延、越南驻哈萨克斯坦兼驻吉尔吉斯斯坦大使范蔡茹梅到内排机场送行。
访问越南期间，卡西马利耶夫总理在胡志明主席陵敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容，并在位于河内市巴亭郡北山街的英雄烈士纪念碑敬献花圈。
越共中央总书记苏林、国家主席梁强会见了卡西马利耶夫总理。
越南政府总理范明政为卡西马利耶夫总理主持欢迎仪式并与卡西马利耶夫总理举行会谈。两国总理共同签署了关于西马利耶夫总理此访成果的联合声明，并见证了双方有关司法、航空等领域的合作文件签署仪式。两国总理还参观了胡伯伯高脚屋并共同品尝越南咖啡。
越南国会主席陈青敏会见了卡西马利耶夫总理。
在各场会谈和会见中，越南领导人都高度评价卡西马利耶夫总理及吉尔吉斯斯坦高级代表团此次对越南进行的正式访问，相信此访将为加深两国友谊与多领域合作关系开启新篇章，重申越南重视发展与吉尔吉斯斯坦的友好关系。两国友谊是两国领导人和人民共同打造的无价财富。
30年来，越吉关系不断加强，经贸合作取得了积极进展，但两国仍有广阔的合作空间。由此，双方都希望进一步加强各领域合作，有效利用越南与欧亚经济联盟自由贸易协定，充分发挥桥梁和纽带作用，增进中亚和东盟地区之间的合作。
两国领导人相互通报了各自国家情况，探讨推动双边关系的发展方向，并就促进两国各领域合作走向深入的具体措施达成一致共识。
访问越南期间，卡西马利耶夫总理还出席越南—吉尔吉斯斯坦企业家论坛并发表讲话。（完）