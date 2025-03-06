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吉婆岛跻身2025年初最热门目的地
之前，吉婆岛上的游乐活动主要为探索自然美景、在海滩游玩和雨林徒步。而现在，这座岛屿在2025年夏季将以多项具有吸引力的夜间娱乐体验，为游客带来前所未有的惊喜。
世界上最大的喷气滑雪烟花秀《绿色岛屿交响曲》首次亮相越南，将夜晚的海洋变成一个巨型舞台，展现速度、灯光、音乐和烟花的奇妙结合。《绿色岛屿交响曲》不仅仅是一场水上运动表演，而且还是一场视觉和听觉的顶级盛宴。《绿色岛屿交响曲》预计将在5月23日首演，演出时长30分钟，每晚20时30至21时，穿整个夏季，持续4个月。 不仅有盛大的表演活动，吉婆岛还首次推出了VUI-Fest夜市，主要售卖以环保材料制作的绿色产品，为游客提供了一个热闹的夜间娱乐场所。
VUI-Fest夜市不仅是一个购物和用餐的地方，还为游客提供多样的文化体验，例如海娜手绘、塔罗牌占卜，艺术展览等。
吉婆岛成为今年夏季最热门旅游目的地的原因不仅在于其自然风光，更在于游客只能在这里找到的多样化体验。此外，地方当局还加大对旅游基础设施的投资，如缆车系统、电动公交车、电动光缆车等，这使岛上游客的出行得更加便捷和“绿色”。
从一个只以原始海滩和原生林而闻名的小岛，吉婆岛如今为成为一个最顶级且充满活力的旅游中心，是壮丽的自然景观和现代国际级旅游产品的汇聚之地做好了充分的准备。（完）