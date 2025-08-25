古巴大使：越南人民的支持令我们深受感动

自8月13日由越南红十字会发起的“越古团结65周年”募捐活动启动仅6天时间，就吸引超过170万人参与，共筹集资金近3390亿越盾（约1300万美元）。值此机会，《越南新闻》（Việt Nam News）记者对古巴驻越南大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯进行了采访。



罗赫利奥强调，古方对越南人民、各组织及机构迅速而广泛地参与此次募捐活动感到无比惊讶与欣喜。越南全民族将参与这一重要倡议视为己任，以最真诚而深厚的情感，向古巴人民表达了最美好、最具创意且独一无二的祝福。对古巴而言，在越南分享这一历史性时刻令我们深受感动——从政府机关到各级学校，整个民族的积极参与传递出充满人文关怀的鼓舞，充分展现了越南民族深厚的情感。在我们心中，越南是一个令人敬仰和热爱的国度，这一切都源于两国人民之间紧密相连的历史纽带。



在过去的岁月里，当越南正在为民族独立和国家统一而奋斗时，古巴全体人民都积极表达了与越南人民的团结。当时，与越南团结是全世界最大的优先事项。古巴积极响应这一号召，深深打动了越南人民。当古巴领袖菲德尔在革命广场的一次大规模集会上，表达了他坚定的信念：为了越南，古巴愿意牺牲自己的鲜血。



罗赫利奥表示，现在，古巴感受到来自越南人民的这种温暖情谊，仅仅在短短几十个小时内，活动组织者设定的目标就已实现，筹集到重要的资金资源，以减轻美国对古巴实施的经济、贸易和金融封锁所造成的严重影响。古方无比动容地意识到，古巴正被越南人民的深情与支持紧紧拥抱。



罗赫利奥大使指出，在这一倡议中，每一个集体和个人所展现出的创造力、独特性与奉献精神，都源于最真诚的心意。这些善款经由红十字会传递至古巴人民手中，在古巴面临艰难挑战的时刻，带来了难以言喻的感动。越南全国上下——儿童、青年、长者、工人、学生——有的捐出积蓄中微小的一部分，有的则尽力从收入中拨出一份心意。他强调，没有任何一份捐助是微不足道的。金额固然重要——越南人民的慷慨甚至令古巴感到惊讶，也是越南的骄傲——但更为珍贵的是其中所承载的精神价值、人文关怀与团结力量。正是通过这一意义深远的倡议，越南人民真正触动了古巴人民的心灵。

罗赫利奥大使强调，在古巴面临美国经济封锁所带来的严峻影响的背景下，越南人民所给予的支持，成为一种深刻的精神力量，鼓舞着古巴继续坚定前行，并进一步增强了对两个民族最终共同胜利的信心。正因如此，再一次，古巴将永远铭记并深深感激越南人民的无私情谊。



古巴在过去60年里一直承受着美国实施的经济、贸易和金融封锁，这已成为国家发展的最大障碍。尽管包括越南在内的国际社会多次谴责，但美国不仅没有解除封锁，反而不断加紧，特别是自特朗普和拜登执政以来，使古巴在获取金融资源方面更加困难。



其主要后果是能源短缺，燃料运输批次遭拦截，能源系统的维护和修复面临重重阻碍。古巴还在金融活动中遭到严密监控，并被列入“支持恐怖主义国家”名单，导致国际交易几乎陷入瘫痪。此外，投资机会受到严重限制，严重影响了古巴进口粮食和生产原材料的能力。



因此，古巴正面临一场真正的经济战争，虽然没有炸弹落下，但其对古巴人民日常生活的影响却清晰而深刻。这也是为什么越南人民如今所展现的团结行动显得格外珍贵，帮助减轻了这一局势的影响。



长期以来，古巴始终得到国际社会的巨大团结支持。其中，越南始终坚定地出现在国际舞台上，特别是越南人民在长期以来始终如一地与古巴人民并肩同行。多年来，越南提出了许多倡议，旨在让古巴能够独立自主地发展社会。但越南在这些年里传递的最重要信息是：在两国建交60多年来，古巴始终拥有越南人民真挚的友谊和坚定不移的团结。



罗赫利奥大使表示，在当下这种团结情谊愈发清晰地展现在越南全国各地的时候，古方向每一位越南公民致以拥抱、鼓励和最深切的谢意。（完）