古巴儿童剧团在越南演出音乐剧 庆祝两国建交65周年

26日晚，音乐剧《灰姑娘……披头士风格》在河内还剑湖剧院上演，表演者为古巴儿童剧团。该演出由越南公安部指导、还剑湖剧院主办，系庆祝越南与古巴建交65周年（1960—2025年）系列活动之一。

越共中央政治局委员、公安部长梁三光与国会副主席阮氏清出席观看。

据介绍，这是该剧首次在越南演出，由古巴导演卡洛斯·阿尔贝托·克雷马塔·马尔贝尔蒂执导。剧目以披头士乐队经典歌曲为线索，通过四只小老鼠——分别以约翰·列侬、保罗·麦卡特尼、乔治·哈里森和林戈·斯塔尔为名的视角，幽默重构经典童话《灰姑娘》。剧中融入了《Help!》《Let It Be》《Because》等多首披头士名曲，并以古巴传统音乐风格重新编曲。

剧中，恶猫来袭时小老鼠高唱《Help！》；仙女教母借《Let It Be》施展魔法；其他角色如“朱德先生”“平房比尔”等也呼应披头士元素，在推进剧情的同时唤起观众对经典旋律的记忆。

音乐编排上，《Let It Be》以古巴索曲风呈现，《Because》则采用Guaguancó节奏。表演中既有古巴小演员独唱，也有与披头士原声交替或合唱的形式，艺术效果新颖生动。

演出最后，全体演员共同诠释披头士名句“你得到的爱，等同于你付出的爱”，并在《Here Comes the Sun》《Twist and Shout》的合唱中落幕。演员还加演了古巴传统歌曲及《大捷之日仿佛有胡伯伯》等曲目。

该剧以童话叙事融合披头士音乐与古巴民族元素，为观众带来兼具亲切与幽默、充满加勒比风情的文化体验。

古巴儿童剧团（La Colmenita，意为“小蜂巢”）成立于1990年，迄今已在25个国家巡演。2007年，该团成为联合国儿童基金会亲善大使；2010年组建交响乐团并获拉丁格莱美奖提名；2022年获颁古巴最高文化荣誉——一级菲利克斯·巴雷拉勋章。

剧团长期致力于公益艺术推广，坚持“艺术属于所有人”，不仅举办公益演出，更深入困难社区和残障儿童群体，践行平等、包容、关爱的艺术理念。

还剑湖剧院表示，此次演出是越古建交65周年重要文化交流项目，进一步深化了两国传统友谊与合作。（完）