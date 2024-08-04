印度舆论高度评价越南政府总理范明政对印度进行的国事访问

越南通讯社驻新德里记者报道，印度媒体发表多篇文章赞扬越南政府总理范明政于7月30日至1月8日对印度进行的国事访问。此次访问为推动越印全面战略伙伴关系发展注入新动力。

8月2日（印度当地时间），ANI通讯社发表文章表示，越南政府总理范明政访问印度期间，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）和越南政府总理范明政共同发表联合声明，指出两国对世界的看法“一致”，同时表示支持南半球地区在国际事务中拥有更大发言权和发挥更大作用。基于越印两国现有良好双边关系，两国领导人同意保持各级别定期交往。

同一天，《印度斯坦时报》（Hindustantimes）新闻网站评价称，范明政总理对印度进行的国事访问为两国全面战略伙伴关系创造了新动力，将合作拓展至数字经济和可再生能源等新领域。此次访问是越南和印度在地区、国际问题和多边论坛上加强合作和相互支持的机会，同时为促进地区和世界的和平与稳定作出贡献。

印度外交部副部长贾迪普·马宗达尔（Jaideep Mazumdar）表示，越南社会主义共和国总理时隔十年对印度进行国事访问，在两国升级为全面战略伙伴关系后具有非常重要的意义。此次访问是双方讨论和评估两国全面战略伙伴关系内涵问题，并规划两国关系未来发展方向的机会。

印度德里大学教授、亚洲学者协会秘书长雷娜·马尔瓦（Reena Marwah ）接受越通社记者采访时评价，范明政总理此访对越印具有重要意义。这也是双方加强高水平全面战略伙伴关系的契机。（完）