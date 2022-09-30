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印度尼西亚成为第一个批准使用中国研发的mRNA新冠疫苗的国家
中国有几个正在开发的mRNA候选疫苗，但沃尔万疫苗是唯一处于大型后期临床试验的候选疫苗。
目前还不清楚新批准的针剂在印度尼西亚的使用范围有多大，因为该国63%以上的人口已经全面接种疫苗。世界各地的卫生专家也建议使用Omicron靶向疫苗而不是原始COVID疫苗。
印度尼西亚也使用辉瑞-生物技术公司和Moderna公司生产的mRNA 新冠疫苗，但据研究人员说，AWcorna针剂的保质期更长，在2-8摄氏度的环境中至少可以保持稳定。
这可能使该疫苗成为偏远地区物流不佳的国家的理想选择。
*另据报道，印度尼西亚已批准紧急使用国内生产的第一种新冠疫苗。
印度尼西亚食品和药品监督管理局（BPOM）负责人本尼·卢基托（Penny Lukito） 9月30日表示，该国已批准首款国产新冠疫苗Indovac供18岁以上人群紧急使用。
Indovac疫苗由印尼国有制药公司Bio Farma和贝勒医学院开发。本尼·卢基托表示，其将“作为成年人的主要疫苗”。本尼·卢基托本月同时表示，印尼将在2022年生产2000万剂疫苗，到2024年生产1亿剂。
IndoVac 疫苗也通过了清真认证，这意味着它可以被穆斯林占多数的国家广泛使用。（完）