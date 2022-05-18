新闻
博物馆在人们生活中的作用
首先，博物馆具有实现可持续发展的力量。博物馆是实施联合国可持续发展目标(SDGs)的战略伙伴。作为当地社区的关键参与者，博物馆广泛地为SDGs不同目标的实现做出贡献，其中包括促进社会经济以及传播有关环境挑战的科学信息。
其后，博物馆拥有数字化与可及性创新的力量。博物馆已经成为创新的乐园，新技术在这里可得以发展并应用于日常生活。数字化创新让博物馆更容易触及和参与，帮助公众理解复杂且精细的概念。
其三，博物馆成为通过教育进行社区建设的力量。具体的是，博物馆通过其藏品和活动，为社区建设提供了关键性的社会架构，为所有人提供终身学习的机会。
在越南，国家历史博物馆是一个特别重要的文化机构，旨在保存、研究和全面地介绍国家历史和文化的发展进程。博物馆也是向世界介绍和推广越南文化遗产的桥梁，同时向国内公众介绍世界文化。
国家历史博物馆在开展专业活动、研究、收藏和保存文物以及展示、说明和推广越南历史文化的过程中，始终充分彰显其作用。这些因素使国家历史博物馆成为可靠的越南历史和文化“数据库”之一，并成为连接国内外博物馆文化遗产的中心。
越南国家历史博物馆十分重视技术在展示和介绍展品中的应用问题，因为这是现代博物馆的必然趋势。 2013年以来，国家历史博物馆在博物馆活动中以多种形式研究和应用技术，成为技术应用的领先博物馆，其中值得一提的是自动语音导览系统、3D 虚拟博物馆、展陈的交互技术等。 2020年，该博物馆将继续测试二维码和增强现实（AR）应用等。（完）
其后，博物馆拥有数字化与可及性创新的力量。博物馆已经成为创新的乐园，新技术在这里可得以发展并应用于日常生活。数字化创新让博物馆更容易触及和参与，帮助公众理解复杂且精细的概念。
其三，博物馆成为通过教育进行社区建设的力量。具体的是，博物馆通过其藏品和活动，为社区建设提供了关键性的社会架构，为所有人提供终身学习的机会。
在越南，国家历史博物馆是一个特别重要的文化机构，旨在保存、研究和全面地介绍国家历史和文化的发展进程。博物馆也是向世界介绍和推广越南文化遗产的桥梁，同时向国内公众介绍世界文化。
国家历史博物馆在开展专业活动、研究、收藏和保存文物以及展示、说明和推广越南历史文化的过程中，始终充分彰显其作用。这些因素使国家历史博物馆成为可靠的越南历史和文化“数据库”之一，并成为连接国内外博物馆文化遗产的中心。
越南国家历史博物馆十分重视技术在展示和介绍展品中的应用问题，因为这是现代博物馆的必然趋势。 2013年以来，国家历史博物馆在博物馆活动中以多种形式研究和应用技术，成为技术应用的领先博物馆，其中值得一提的是自动语音导览系统、3D 虚拟博物馆、展陈的交互技术等。 2020年，该博物馆将继续测试二维码和增强现实（AR）应用等。（完）