十五届国会第八次会议: 外商直接投资是机遇但不是新纪元的主要动力

海阳省代表阮光勋表示，目前，一般性开支资金分配仍较低，许多款项没有得到分配，抑制了刺激经济的工具。预计，2025年，我国GDP可达5000亿美元，若保持年均增长7%，到2035年，我国GDP可达1万亿美元，2045年达5万亿美元，成为高收入国家，摆脱中等收入陷阱。



阮光勋认为，保持年度增长近7%，但我们没有达到可持续因素，仍需依靠外商直接投资的动力。而外商投资企业贸易顺差大，国内企业却出现贸易逆差。若向保持可持续发展节奏需依靠国内发展资源。

阮光勋表示，目前我们拥有20多个基金，其中一些基金即将关闭，一些基金即将建立。他建议对各基金进行监督，从而做出具体评价，确保有效管理和使用各基金。不应按项目数量进行评价，应审议基金工作效果，其对经济整体增长的影响。他同时强调，对各基金活动进行监督是建设可持续机制的前提，有效利用外商直接投资是增长的机遇，单不是即将迎来新纪元的主要动力。



河内市代表黄文强强调，公共投资为发展创造突破，然而，对高质量人力资源的投资不获得适度关注，对教育和卫生等领域的基础设施投资仍有限。他建议应增加对教育和培训两个领域分配国家预算，至少需足够资金来投资建设初步基础设施。



广治省代表何士同表示，据政府的报告，2024年初，由中央管理的非国有金融基金的总余额主要是由越南社会保险机构管理的社会保险、失业保险和医疗保险三个基金，占个基金总余额的近91%。截至今年底，各基金总余额余额56万亿越盾。其中，由越南社会保险机构管理的三个基金余额占各基金总余额的91%，余额1.3万亿越盾。这些余额主要投入政府债券。代表最关注的问题是该资金使用途径和效果、保值和盈利能力。（完）