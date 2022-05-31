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北江省着力提高农业产值

今后，北江省将重点发展并提高农业产值。这是北江省人民委员会副主席黎乌碧近日接受记者采访时所透露的信息。 据此，北江省重点发展现代农业、规模化生产、提高质量、效率和可持续性。全省应用先进科学技术、推进数字化转型，进一步提高农产品的质量、生产效率、附加值和竞争力。 全省聚焦主要产品和具有地方潜力和优势的特色产品，力争到2030年，该省主要产品生产跻身全国先进行列。

从现在到2025年，北江省力争农林渔业附加值年增长率达到3%。农业生产用地平均每公顷产值达到1.4亿越南盾；应用高新技术的农林水产品价值比为20%等。

北江省重点发展果树、水稻、蔬菜作物、猪、鸡、鱼、木材等7种主要农产品。与此同时，该省对当地具有优势产品选择产区，扩大规模，将品牌包装开发与促销、推广相结合。另外，力争每县有2-3个具有地方优势的潜力产品。

为实现这一目标，北江省着力完善和改革农业生产的扶持政策和机制。该省对农业从业者进行科学技术应用培训、提高农业水平。

与此同时，北江推动科技应用，促进农业发展的数字化转型。该省重点投资发展主要产品，力争全省7个主要产品产值年均增长5%。同时，建立二维码，通过在线平台、电子商务平台销售农产品；推进高科技、数字技术、生物技术、信息技术、机械化在生产过程中的应用。

此外，北江在农业发展中改变了生产组织形式；加大对农业基础设施的投资； 加强宣传推广和促进贸易、拓展国内外消费市场；推动该省具有优势的产品对中国市场的正贸出口以及扩大对欧盟、美国、澳大利亚、日本等市场的出口力度。

北江省农业与农村发展厅厅长杨青松表示，迄今，农业一直是该省经济发展的亮点，在全国其他省市中位居前列。陆岸荔枝、蔬菜制品、储面、云村酒、继干粉、安世山鸡等土特产都深受国内外消费者的喜爱。

自2016年至今，北江省农林水产业生产价值年均增长2.8%。2021年，该省农业生产用地平均每公顷产值达到1.35亿越南盾。2021年，北江省农林渔业产值将达到21.668万亿越盾。

北江省的自然条件和地形条件是该省发展多样农业产业的优势之一。自1997年以来，社会资金和国家财政预算对北江省的农林水产业提供的资金达15.5万亿越盾以上。因此，北江省农林水产业的生产价值增长速度年均达7%，高于全国的平均水平。（完）

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