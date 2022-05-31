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北江省着力提高农业产值
从现在到2025年，北江省力争农林渔业附加值年增长率达到3%。农业生产用地平均每公顷产值达到1.4亿越南盾；应用高新技术的农林水产品价值比为20%等。
北江省重点发展果树、水稻、蔬菜作物、猪、鸡、鱼、木材等7种主要农产品。与此同时，该省对当地具有优势产品选择产区，扩大规模，将品牌包装开发与促销、推广相结合。另外，力争每县有2-3个具有地方优势的潜力产品。
为实现这一目标，北江省着力完善和改革农业生产的扶持政策和机制。该省对农业从业者进行科学技术应用培训、提高农业水平。
与此同时，北江推动科技应用，促进农业发展的数字化转型。该省重点投资发展主要产品，力争全省7个主要产品产值年均增长5%。同时，建立二维码，通过在线平台、电子商务平台销售农产品；推进高科技、数字技术、生物技术、信息技术、机械化在生产过程中的应用。
此外，北江在农业发展中改变了生产组织形式；加大对农业基础设施的投资； 加强宣传推广和促进贸易、拓展国内外消费市场；推动该省具有优势的产品对中国市场的正贸出口以及扩大对欧盟、美国、澳大利亚、日本等市场的出口力度。
北江省农业与农村发展厅厅长杨青松表示，迄今，农业一直是该省经济发展的亮点，在全国其他省市中位居前列。陆岸荔枝、蔬菜制品、储面、云村酒、继干粉、安世山鸡等土特产都深受国内外消费者的喜爱。
自2016年至今，北江省农林水产业生产价值年均增长2.8%。2021年，该省农业生产用地平均每公顷产值达到1.35亿越南盾。2021年，北江省农林渔业产值将达到21.668万亿越盾。
北江省的自然条件和地形条件是该省发展多样农业产业的优势之一。自1997年以来，社会资金和国家财政预算对北江省的农林水产业提供的资金达15.5万亿越盾以上。因此，北江省农林水产业的生产价值增长速度年均达7%，高于全国的平均水平。（完）