北江省改善省级竞争力指数

北江省人民委员会主席黎映阳先生表示，北江省力争改善省级竞争力指数（

PCI

）并提升省级竞争力评级。

北江省提高干部、党员和公务员在改善投资和营商环境中的认识和责任感，提高招商引资效果。同时，一贯落实“与企业同行”的政策，通过更多渠道加强同企业的接触与对话，倾听企业的意见，及时解决投资商和企业的困难。

北江省发挥关于提高省级竞争力指数方面的创新力，具体是每年每个单位至少提出有关改善与提升

省级竞争力指数

的一个倡议和措施。同时，北江省制定与颁布工业发展领域中投资商选择标准，其中确保明确、详细、公开和透明的原则，以选择优质项目和实力强的投资商。

北江省集中对服务于投资活动的基础设施建设进行投资，其中，着力完成部分重点项目，加快具有连接性的交通路线施工进度，扩大工业和服务业的新发展空间，促进与北宁、海阳、太原、谅山、河内和广宁等省市的对接。

另外，北江省还注重提高人力资源质量，满足企业的人力要求，为投资商和企业化解困难提供帮助，加强国家对当地投资项目的管理工作。

北江省与越南工商会和中央机关以及省级竞争力指数排名较高的部分省份代表联合召开会议，就省级竞争力指数排名下降的原因，有关单位的责任进行分析，从而制定2022年提升省级竞争力指数的计划。

北江省还要求各厅局和各地方排查并按规定缩短至少30%的办理行政手续时间。每月，各厅局和地方政府负责在社交网站、门户网站上公示其所办理行政手续的材料数量和相关信息，便于企业进行监督。

据北江省计划与投资厅的消息，在 2021年越南省级竞争力指数的报告中，北江省位列

经济

治理质量较好的省市名单，得分达到64.74分，比2020年提升0.76分，在63个省市中排名第31位，比2020年下降4位（2020年，北江省在63个省市中排名第27位。

2021年，在省级竞争力指数报告的10个成分指数中，北江省5个成分指数得分上升，其具体包括：企业扶助政策、透明度、获得土地、安全秩序法律机制和非正式费用。然而，

北江省

市场准入成本、公平竞争、劳动力培训、时间成本、省政府的活跃性和先锋度等成分指数得分下降。

其中，公平竞争和时间成本两个指数得分跌幅最高。具体是公平竞争指数下降1.91点，在63个省市中排名第33位，与2020年相比下降28位。时间成本指数下降1.69点，在63个省市中排名第46位，与2020年下降41位。

省政府的活跃性和先锋度指数下降1.09点，在63个省市中排名第61位，与2020年相比下降41位；劳动力培训指数下降0.49点，在63个省市中排名第18位；市场准入成本指数下降0.23点，在63个省市中排名第37位。（完）