北江省大力推进行政制度改革 更好地为人民和企业提供服务

据北江省人民委员会的消息，2023年，该省将重点推进行政制度改革，以更好地为人民、为企业提供服务。

北江省确定，行政制度改革基于人民和企业的利益而进行，以人民和组织的满意度来衡量各级行政机关的工作效率和服务质量。

2023年北江省行政制度改革将重点抓好几个方面的工作，包括机制体制改革、行政审批制度改革、组织机构改革、公务员制度改革、公共财政改革，致力建设电子政务和数字政府等。

对于机制体制改革，北江省将进一步完善相关法律文件，其中侧重于组织机构、国家目标计划、分级分权管理和企业运营等方面的规定。

对于行政审批制度改革，北江省将认真核查行政审批流程，建议取消、简化行政审批事项，为人民和企业创造有利条件。2023年，北江省将把国家社会保险和土地数据库与该省的公共服务门户对接。

北江省提出了人民和企业对行政办理流程满意度至少达90%的目标，其中，土地、建设、投资领域的行政手续办理满意度不低于85%。该省大力推动信息技术应用，促进线上办理行政审批服务，将行政审批结果数字化，以提高公开性、透明度，缩短办理时间和节省成本。

该省核查并取消各类繁琐、重叠的行政手续，删除不必要的、不合理的文件，在应用数字技术的基础上，整合和减少内容重叠或不必要的表格和文件。

2023年，北江省有效推进行政机构组织改革、公务员制度改革、公共财政改革，创新行政改革情况监督检查方式，定期进行人民和组织对各级国家行政机关服务的满意度测评等。

2022年，北江省努力减少行政事项审批时间。目前，该省省级行政审批事项共减少了241项，县级行政审批事项减少31项，乡级行政审批事项减少了5项。

全省各部门和地方在行政改革方面提出了诸多提高行政制度改革效率的倡议和措施，如使用二维码、建设数据库、扩大“乡级一站式服务”模式、成立便民志愿服务队等。（完）