北宁省吸引外资总额位居全国第一

2025年前九月，北宁省吸引外资总额位居全国首位，充分彰显其作为北部地区活跃增长极的地位，同时也成为投资者青睐的热土，尤其在智慧城市、绿色城市、高新技术和半导体产业等领域。在吸引外资方面，北宁省位居全国第一。

这是北宁省人民委员会主席王国俊2025年9月份例行会议上公布的消息。

截至9月20日，全省累计吸引投资资金折合超过153亿美元。除引进外资外，北宁省经济增长也持续取得积极成果。今年第三季度经济增长率约达11.26%。今年前9个月增长率达10.7%。北宁省力争实现全年经济增长率达11.5%的目标。

9月份，全省工业生产指数（IIP）同比增长14.63%；前9个月累计同比增长15.93%。按现价计算，9月份工业生产总值约达236.879万亿越盾，同比增长15.86%；前9个月累计约达1.766万亿越盾，同比增长15.32%。

2025年前9个月，北宁省企业市场也迎来强劲增长，共有5448家企业加入市场，同比增长25%。此外，企业注册了369个分支机构和代表办事处，并成立了2142个新的营业场所。这一数字不仅反映了商业活动的积极趋势，也彰显了经济在发展征程中所展现的信心、活力和强劲动力。

前9个月，全省财政收入总额约56.536万亿越盾，完成全年预算的99.5%。

王国俊主席强调，尽管仍面临诸多困难，但2025年前9个月，北宁省经济社会形势在各领域均取得积极而全面的成果。

他表示，距离2025年底仅剩不到3个月，要实现全年11.5%的增长目标并为2026年打下坚实基础，第四季度必须实现12.4%的增长。

为实现该目标，北宁省人民委员会主席要求各部门单位坚决落实重点任务，及时解决生产、经营、投资中的困难，加快重点项目施工进度。各单位必须严格执行公共投资资金拨付计划，同时加强财政收入，保障民生和地方特殊政策的资金需求。与此同时，大力吸引外资，推动高科技转移，并加强与国内企业的对接沟通。（完）