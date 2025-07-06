努力保护海洋 推动海洋旅游可持续发展

统计数据显示，海洋旅游占越南旅游总收入与活动的60%至70%，为多个地方乃至全国的经济增长作出重要贡献。

然而，海洋旅游的快速发展也为环境带来诸多挑战，迫使沿海各地寻求可持续发展路径，以保护珍贵的自然资源留给子孙后代。越南旅游发展研究院（ITDR）警告，到2030年，游客产生的塑料垃圾量预计将达到2019年的三倍，约为每年33.64万吨。

为恢复和保护自然生态系统，越南已开展多个海洋保护项目。在庆和省芽庄湾，由海洋研究院与国际组织合作实施的珊瑚礁恢复项目自2015年启动，已恢复受损珊瑚礁超过15公顷。在会安占婆岛海洋保护区，自2009年起，海洋保护管理计划通过地方政府、渔民与非政府组织的密切合作，有效保护了超1.6万公顷海域。

推动海洋旅游可持续发展。图自越通社

此外，多项清洁海滩活动也得到定期展开。其中，由GreenHub组织与岘港、广南、富安等地社区联合开展的“携手守护海洋”环保运动是一个典范。这些活动每年吸引数千名志愿者参与，收集大量塑料垃圾和其他废弃物，有助于减少污染、提升公众环保意识，并间接推动可持续海洋旅游的发展。

这些努力不仅有助于保护海洋环境，还确保海洋旅游业长期的经济价值。

深知塑料垃圾对旅游业的危害，多年来，越南已出台一系列关于塑料废弃物管理的政策和法律。文化体育与旅游部也颁布了针对旅游与服务经营单位的环保指导标准体系。

越南旅游协会主席武世平呼吁各地方政府与旅游企业应主动寻求替代塑料制品的解决方案，以维护可持续的海洋环境。

实现越南海洋旅游的可持续发展，离不开政府、企业与当地社区之间的紧密协作。海洋旅游的可持续发展不仅是旅游业的责任，更是每一位公民和游客的义务。今天的环保行动，就是在保护宝贵的自然资源，守护海滩的原始之美，让子孙后代也能亲身感受越南蔚蓝的原生态海岸风光。（完）