助力越南企业打入欧盟分销系统

越南商品在

欧盟市场

仍有很大的余地，因此充分利用现有优势，打入目的地市场的零售分销体系至关重要。这是专家们在由工贸部欧洲和美洲市场司于8月11日举行的“市场信息普及和欧盟区域分销系统连接”的

研讨会

上所作出的评价。

欧洲和美洲市场司副司长阮草贤

表示，随着越南和欧盟都在推动疫情后的经济和贸易复苏，积极对接经贸活动，特别是《欧盟—越南自贸协定》（EVFTA）生效实施，2022年被认为是越南与欧盟伙伴之间的出口和贸易投资促进活动非常有利的一个时期。

经过2年的实施，EVFTA协议不仅是促进双边贸易的杠杆，而且在市场不断波动的背景下，对双方商界来说也是一个突出的优势。2021年和2022年初几个月，越南与欧盟双边贸易出现了强劲的复苏和增长，甚至高于疫情前的水平。

2022年上半年，越南与欧盟商品进出口额达317.1亿美元，较2021年上半年增长14.5%；其中，越南向欧盟出口238.2亿美元，同比增长了22.7%。

EVFTA协议的实施也有助于提高越南商品的竞争力，扩大在欧盟市场的市场份额。越南目前是欧盟第14大贸易伙伴和欧盟在东盟的第一大贸易伙伴；2021年越南成为欧盟第 11大进口来源地。

阮草贤补充说，EVFTA协议生效两年后，企业协议优惠利用能力也在逐步提升。 越来越多的企业通过使用优惠原产地证书(C/O) 来利用欧盟—越南自由贸易协定(EVFTA) 的优惠政策。

据工贸部进出口局的统计数据显示， EVFTA协议优惠原产地证书（C/O）的使用率第一年达到14.8%，第二年达到20.7%。自《越南-欧盟自贸协定》正式生效至2022年6月，越南有关职能部门共向越南销往欧盟商品签发EUR.1原产地证书412819份，对欧盟27国的出口额达165亿美元。

越南

驻法国商务参赞武英山透露，目前，越南对欧盟货物出口正通过国外的分销系统搭建起一个非常有效的桥梁。 但是，将商品打入分销渠道是一个漫长的过程，需要企业有一个有条不紊的生产经营计划和长期的定位； 除了遵守市场的法规和标准外，还要满足每个经销商的个性化要求。

阮草贤强调，各家企业需要通过举行系列市场信息交流会，在利用机遇、有效出口到欧盟的过程中得到及时和具体的支持。

专家还指出，企业在进入市场前，需要根据自身竞争力、市场需求，制定出口产品和服务名录，同时充分利用自贸协定的优势，实现高效出口。（完）