加速技术应用 为越南农产品“插上翅膀”

将技术应用于从生产到促销的农业生产中是一个有效的解决方案，可以帮助农民减少担忧并为越南农业带来积极影响。

行内专家认为，数字化转型是提高农产品质量和加强有关单位互联互通的可行措施之一。 近段时间以来，一些越南企业和生产单位已为农民配备智能手机，以加强技术应用，加强生产活动和产品促销之间的对接。 在水果集中种植区，不少农户都设置了二维码和产品追溯标签，以提升产品价值。

尽管上述都是乐观的信号，但实现农业数字化转型的道路仍然需要整个供应链有关各方做出更多努力和参与。

在支持越南农产品销售的技术和电子商务平台中，Grab是活动活跃的单位之一。 自 2020 年以来，Grab 同越南农业与农村发展部、计划与投资部以及越南合作社联盟合作，支持农民和合作社提高有关数字化转型的认识和能力。通过4方合作框架内的培训活动已帮助800多个合作社获得技术应用和电子商务方面的知识和技能，意在提高产品销量和售价。

在开展培训项目的同时，Grab 推广其在电商领域了解用户和营销经验的优势，支持合作社在 Grab 应用程序上推广当地农产品。“2022年夏季水果节”活动是典型之一，其水果销量高达100多吨。

Grab越南总监阮氏美幸今年12月初在工贸部举行的“电子商务——可持续发挥在那趋势”研讨会上表示：“这些初步结果对 Grab 团队非常有意义，作为我们继续与合作伙伴合作推动农业数字化转型的动力，为农民们带来切实利益”。

总而言之，以具体和切实可行的方式促进农业“数字化”的倡议将有助于越南农业可持续发展，同时改善农民的生活水平。（完）