加快公共投资项目资金拨付进度 促进经济增长

据越南计划与投资部的统计，截至2024年8月，越南全国公共投资项目资金到位估计超过274.5万亿越盾，达到政府总理下达计划的40.49%，低于去年同期42.35%的水平。

其中，国内资金到位率为41.11%，外资到位率为20.16%，积极的一点是仅社会经济复苏与发展计划中的项目资金拨付超过4.93万亿越盾，完成政府总理下达计划的79.32%。

与近年来的总体水平相比，这一比率并不算低，但越南计划投资部副部长陈国方坦言：“公共投资项目资金存在的主要问题仍未解决”。这一突出问题是，年中头几个月的支付率往往较低，而在年中的最后几个月往往会急剧增加。而现在正是公共投资项目资金到位进度要急剧加速的时候。

越南计划投资部的报告显示，仍有34个部委、中央机关和23个地方的资金到位率低于全国平均水平（40.49%）。

加快资金执行进度 促进经济增长

越南提出2024年公共投资项目资金到位率为95%的目标，这一目标对经济增长极为重要。因为，公共投资项目既是发展的动力，又是发展的资源。

越南今年第三号台风“摩羯”对越南社会、经济发展产生了严重影响，全国国内生产总值（GDP）可能会比预期下降0.15%，而政府总理已指示全力以赴维持增长目标。在此背景下，除了促进出口、刺激消费之外，提高公共投资项目资金到位进度至关重要。

胡志明市人民委员会主席潘文买指出，不仅要大力推进重点工程项目资金拨付进度，其他公共投资项目也要关注资金执行情况。

计划投资部副部长陈国方表示，为促进公共投资项目资金到位进度，释放发展资源，计划投资部正在修改补充《公共投资法》，其中关注将国会已通过的试点机制法制化，促进分级分权管理，同时提高地方和国有企业的投资准备、资源开发和公共投资项目实施能力、促进官方发展援助和外国优惠贷款的资金到位进度等，从而破解发展瓶颈、释放资源，为发展提供有力支撑。（完）