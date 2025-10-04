加强越柬边境地区贸易与物流对接

目前，物流活动仍存在较大“瓶颈”，导致成本居高不下，削弱了越南企业，尤其是中小企业的竞争力。为破解瓶颈，越南政府大力支持创新与数字化转型并将其视为降低成本、优化供应链的关键所在。在诸多解决方案中，加强国际贸易潜力巨大的西南边境地区生产、贸易和物流对接被视为拓展市场，为企业注入新动力的战略方向。

破解成本瓶颈

越南目前是柬埔寨第三大贸易伙伴（仅次于中国和美国），也是柬埔寨在东盟地区的第一大贸易伙伴。而柬埔寨是越南在东盟中的第四大贸易伙伴，目前在越南投资项目共215，涵盖农业、电信、银行、金融服务、食品加工、采矿、航空和旅游等多个领域。

两国已签署多项重要协议，如2025–2026年阶段双边贸易促进协定、边境贸易基础设施发展谅解备忘录、公路–水路对接合作协议、柬埔寨–老挝–越南“一程三地”旅游线路等。这些机制不仅有助于推动货物流通更加顺畅，也为企业拓展了更大合作空间，尤其是在跨境物流方面。

在西宁省，除了木牌、萨马特、平合与新南等4个国际口岸之外，隆安国际港也发挥着关键作用。该港口地处战略位置，通过公路和湄公河水路连接胡志明市、九龙江三角洲、东南部地区及柬埔寨。凭借这一优势，隆安港已成为工业品、农产品、水产品从主要原料产区中转的中心，创造竞争优势并推动物流可持续发展等。

隆安国际港股份公司副总经理吴氏清薇介绍，目前港口基础设施不断现代化，可停靠7万吨级船舶，建有配套的仓储与物流系统。港口随时为货物从柬埔寨—越南中转通往世界提供服务，力争实现成为区域领先物流中心的目标。

越南Seaspimex特产股份公司总经理阮金厚认为，物流成本对企业，尤其是中小企业而言是一种负担。她期望政府能够出台更多关于燃料成本、进口机械、设备和运输工具等方面的支持政策。在她看来，“如果这些成本能够降低，将有助于减少物流费用，为使用服务的企业带来更合理的价格。”

力争实现200亿美元目标

将越柬双边贸易金额提升至200亿美元的目标正逐步通过多个行业的贡献而得以实现，其中，果蔬产业已成为重要支柱之一。越南果蔬协会（Vinafruit）副秘书长阮文梅表示，国内水果种植面积不断扩大，消费市场日趋多元，从而显著提升了出口额并改善农民收入。

仅在2024年，越南果蔬对柬埔寨出口额就接近1700万美元，充分反映了双边农产品合作的巨大增长潜力。

越柬企业协会主席Oknha Leng Rithy表示，凭借在东盟的优越地理位置、年轻的消费市场、文化相通接近以及两国政府的支持政策，双边合作仍有巨大潜力有待挖掘。

Oknha Leng Rithy强调，该协会将继续助推越柬双边贸易额早日达到200亿美元。同时，在两级地方政府模式正式运行和行政单位区划调整的背景下，与柬埔寨接壤的各省份正迎来新的发展动力。

越南工贸部进出口局局长阮英山表示，这是重新制定边贸发展方向，充分发挥越柬双边经济合作潜力的重要时机。事实上，两国贸易关系持续增长。2024年，经陆地口岸的进出口总额达72.6亿美元，同比增长18.2%；仅在2025年前7月，这个数字已达51.7亿美元，同比增长16.9%。这些成果表明合作空间仍然十分广阔，特别是在纺织服装、钢铁、原辅料、橡胶和腰果等优势产业领域。（完）