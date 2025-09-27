加强越南与俄罗斯联邦的议会合作

75年的传统友好关系



“前苏联是世界上最早承认越南并同越南正式建立外交关系（1950年1月30日）的国家之一，为日后越南与俄罗斯联邦之间的坚固友谊与良好合作奠定了基础。回顾七十余年来，两国为双边关系全面拓展和不断深化所取得的成就感到自豪。



除高层互访与接触外，两国还保持政府间经济、贸易与科技合作委员会机制。该机制于1992年成立，2011年升格为副总理级，每年定期召开会议。越俄政府间委员会第25次会议最近一次于2024年9月在俄罗斯举行。



两国在联合国、亚太经合组织（APEC）、亚欧会议（ASEM）、东盟地区论坛（ARF）、亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）等多边论坛与国际组织中紧密协作。



多领域务实合作



近年来，两国经贸合作持续增长。2023年双边贸易额达36.3亿美元，2024年达45.8亿美元，2025年前7个月达29.8亿美元。目前，俄罗斯在越南共有207个投资项目，注册资本约9.9亿美元；越南在俄罗斯的有效期投资项目共17个，总注册资本达16亿美元。

2024年6月，时任越南国家主席苏林与俄罗斯总统普京在河内同越俄友好协会领导及越南留俄校友举行见面会。图自越通社



石油-能源合作是双边合作中的重要支柱。双方正在就地质勘探与石油开采领域的政府间议定书和协定进行谈判；关注恢复与推动核能合作，并计划在越南发展核电。



两国在科技、教育培训等领域合作日益扩展，其中科技与教育合作不断得以加强并被提升到战略层面。目前在俄罗斯学习的越南留学生超过5000人。



两国在文化、体育和旅游领域的合作也在积极推进，每年轮流举办各项文化日活动。越南驻俄大使邓明魁透露，越南歌手德福于2025年9月20日参加并赢得 2025年俄罗斯“国际视界”国际歌唱大赛冠军，为越俄合作带来新动力，有助于增进两国人民之间的感情，并为推动其他领域合作创造了有利前提。



目前约有7万名越南人在俄罗斯生活，他们一直将俄罗斯视为第二故乡，积极为祖国和所在国贡献力量，从而进一步巩固两国的传统友谊。



加强议会渠道合作



两国国会合作不断巩固和发展。越南国会自2009年4月与俄罗斯国家杜马签署合作协议（2013年3月续签），并于2012年11月与俄罗斯联邦委员会签署合作协议。



2018年，国家杜马主席沃洛金访越期间，与越南第十四届国会主席阮氏金银共同签署了有关成立越南国会与俄罗斯联邦国家杜马议会间合作委员会的协议。这是越南国会与外国立法机构迄今为止最高、首个也是唯一的议会合作模式。通过这一合作机制，双方发挥了国会对两国政府和地方合作的支持作用，推动双边关系中的重点合作领域。

1994年6月16日，越南总理武文杰与俄罗斯总理切尔诺梅尔金在莫斯科签署《越南社会主义共和国与俄罗斯联邦友好关系基本原则条约》。图自越通社

在议员小组合作方面，越南第十五届国会已成立越俄友好议员小组；俄罗斯联邦委员会与国家杜马也成立了与越南国会的合作小组。



在两国良好关系的基础上，沃洛金此次正式访问越南并共同主持越南国会与俄罗斯国家杜马议会合作委员会第四次会议，是越南国会与俄罗斯国会合作框架中的一项重要活动。



此次访问为两国领导人全面探讨经贸、能源、石油、科技、教育、文化、国防安全、人文交流以及议会合作等领域的双边合作提供了重要契机；推动重点合作项目，解决现存问题与障碍，确定未来合作方向，为促进越南与俄罗斯联邦合作迈上新高度作出积极贡献。（完）