加强胡志明市人民与中国人民的友好关系

越中友好协会胡志明市分会主席阮友协表示，在当前复杂的国际经济政治形势下，加强战略交流，深化务实合作，推动两国关系健康长期稳定发展是符合两党两国和两国人民的根本利益；维护越中友好局面和关系健康稳定发展势头对于地区乃至世界的和平、稳定与发展更加重要。



阮友协表示，多年来，胡志明市友好组织联合会与中国驻胡志明市总领事馆协调配合，在和平、团结、友谊的框架内开展活动，巩固和加强越中友好关系；承诺今后将与总领馆一道努力，发挥所取得的成果，在本市的文化、和平友好交流活动等方面保持密切合作，为巩固和深化两国人民的良好传统友好关系作出贡献。



中国驻胡志明市总领事魏华祥承诺，将始终与胡志明市友好组织联合会密切配合，开展增进了解和信任、加强交流与往来、进一步深化中越友谊的活动，不断丰富中越全面战略合作伙伴关系新内涵。（完）