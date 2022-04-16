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加强水产资源保护修复 促进越南渔业可持续发展
近年来，越南水产品年均出口额达近90亿美元。除了促进水产养殖与开发力度以满足出口需求外，越南渔业部门及各有关地方还集中做好水产资源修复再生和生物多样性保护工作，进而促进越南渔业朝可持续、现代化和负责任的方向发展。
越南农业与农村发展部水产总局局长陈廷伦表示，近段时间，越南渔业在水产品生产活动中实现了广泛发展，越南水产出口量和出口额均呈现增长势头。越南水产品在国际市场上占有了一席之地。然而，越南水产生产与开发活动现阶段仍缺乏可持续性。
多年来，水产资源的保护和修复工作在多个省市有效开展。这一工作吸引越来越多的力量参与，进而有助于提高社会和沿海渔民对水生资源保护与修复再生和生物多样性保护的认识。
陈廷伦表示，政府已发布有关推动九龙江三角洲地区可持续发展和适应气候变化的第120/NQ-CP号决议。据决议内容，优先发展的农、水产品结构发生了转变。除了淡水渔业生产模式和沿海开发生产模式外，资源再生和环境保护更是提高水产行业的地位并发挥其潜力和优势的重要因素之一。
水产资源保护必须与资源再生相结合。除了保护放养对象外，保护自然资源也非常重要。资源的保护和再生有助于促进水产领域中的各项活动和谐发展。当环境和生计得到保障时，渔民的生活就会更加美好。（完）