加密资产市场试点助推数字经济发展

专家们认为，《决议》不仅是对全球技术和金融趋势的及时回应，更展现了政府的主动建构、敢于思考、敢于行动的作风。这也宣示了越南的奋进雄心，体现了越南在为全球金融科技领域构建新管理标准方面的先锋作用。



《决议》规定了加密资产市场试点工作要秉持审慎、可控、符合实际、安全、透明、高效的原则开展，保护组织与个人的合法权益。



密码技术学院院长、越南区块链与数字资产协会高级顾问黄文识大校强调，选择可控的试点方式反映了政府智慧的风险治理思维，既审慎又具突破性。这也明确了党和国家领导思维从纯粹管理向建构与发展导向的转变。



黄文识认为，领导思维的转变体现在国家为认可和管理一种全新资产类型奠定法律基础。这不仅创造了一个透明、稳定的法律环境，更是保护投资者、企业和公民合法权益，减少风险和限制非法行动的具体举措。



将市场置于国家管控之下不仅确保了金融秩序与安全，更是肯定国家数字主权的行为。更重要的是，它构筑了一道“安全屏障”，防止加密资产被用于洗钱、资助恐怖主义或侵害国家金融主权。



黄文识说，信任是加密资产领域最宝贵的资产。建设加密资产交易平台不仅仅是创建一个交易场所，更是建立信任、促进透明度和社会责任。此外，在追求利润目标参与市场时，投资者需确保其资产受到保护、管理透明且合法。这个开端若做得好，将为加密资产生态系统健康、可持续发展奠定基础。



黄文识认为，为了安全、透明地运营加密资产市场，越南需要一支在信息安全、区块链技术和数字金融风险管理方面受过专业培训的专家队伍。



越南区块链与数字资产协会主席潘德忠认为，政府颁布《决议》展现了其将加密资产移出法律“灰色地带”的坚定决心，为企业与投资者立足和发展创造了足够广阔的试验空间。这也是管理机构观察、研究并适度调整，出台符合越南实际情况的政策，构建趋近国际规定的法律框架以赢得全球投资者信任的实践基础。



越南政府关于试点开展加密资产市场的第05/2025/NQ-CP号决议被评价为一个兼具战略性与实验性的举措。加密资产市场试点不仅带来眼前利益，更为越南数字经济更接近国际标准铺平道路。（完）

越通社