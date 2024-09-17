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前8个月越中双边贸易额突破1300亿美元
前8个月以来，来自中国的货物进口额达到925亿美元，比去年同期大幅增长34.25%（相当于增加236亿美元）。
前8个月以来，来自中国的进口额在10亿美元及以上的商品共有15类，包括2个进口额达数百亿美元的产品类。
从中国进口的两大类商品是计算机、电子产品及零部件；机械、设备、工具和零配件，进口额分别达到226.5和184.3亿美元。
截至8月底，越南对中国出口额在10亿美元以上的有10类。越南的主要出口产品类别包括手机及零部件；计算机、电子产品及零部件；相机、摄像机及配件；蔬菜;机械、设备、工具、备件等。
前8个月，越南对中国贸易逆差达542.2亿美元。然而，越南从中国市场进口的产品和原材料主要包括机械、设备、化学品和化工产品、塑料、纺织材料、鞋类、钢铁、建材等产品。
近年来，在全球贸易低迷的背景下，越南对中国进出口的增速成了亮点。据海关总署数据，2023年双边进出口额将达到1712亿美元。其中，越南对华出口额达612亿美元，较2022年增长6.4%（相当于增加37亿美元）。 2023年从中国进口额达到1106.4亿美元。
值得注意的是，2024年中国仍被确定为越南主要农林渔业出口市场，有望实现高速增长。除了蔬菜、水果、水产品等优势产品外，各家企业还着力提高橡胶、胡椒、木薯等潜力巨大的产品的市场份额。
目前，中国是今年前8个月第一个与越南双边贸易额突破1000亿美元的市场。越南与中国的平均每月进出口额达约160亿美元。剩余4个月，鉴于2024年上半年贸易强劲改善，预计今年越南与中国的进出口额有望达2000亿美元大关。