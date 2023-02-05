农产品出口到欧盟受到绿色增长压力

据《人民报网》报道，2022年，全国农林水产品出口额创历史新高，达532.2亿美元，比2021年增长9.3%。但在出口市场方面，截至2022 年11月底，亚洲仍占市场份额的44.7%，而在欧洲等高端且重要市场仅占11.3%。

尽管越南农业通过参加《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）在向欧洲出口农产品方面获得了诸多优势，但对欧盟的出口额仍低。主要原因之一是欧盟（EU）市场对进口农产品的条件和标准非常高。

具体，除了质量、食品安全和可追溯性方面的标准外，欧盟目前正在对一项“绿色协议”进行讨论，以减少从具有碳密集型生产系统的国家进口农产品所造成的碳泄漏。因此，农产品进入欧盟市场时，需要满足更高的可持续性标准。

然而，目前越南农业生产领域尚未有效满足绿色增长的要求。据世界银行（WB）《越南向绿色农业发展之路迈进》报告，农业是越南第二大温室气体排放来源，约占全国总排放量的 19%（根据2020年的统计），而大约 48% 的农业排放和超过 75% 的甲烷来自水稻生产活动。

因此，如果想要增加对欧盟的农产品出口，越南农业必须在根据国际承诺制定减少农业温室气体和甲烷排放的政策和路线图的基础上，更加关注绿色增长指标。

根据农业农村发展部实施《2021-2030年国家绿色增长战略》的行动计划，到2030年，越南将致力减少使用农药，提高农业生产资源利用率。

为了实现上述目标，需要很多条件，其中最重要的是成本，目前越南必须加大资金投入力度，促进绿色农业发展。此外，需要完善政策机制，推动农业增长方式朝着绿色、生态方向转变；培养和提高绿色生态农业领域的人力资源素质。推动数字化转型和技术创新以有效利用资源，保护环境；同时发展绿色基础设施以适应气候变化，减少温室气体排放。（完）