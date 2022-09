公路交通安全邮票共有四枚, 尺寸为37毫米×37毫米,每枚邮票都传递出关于交通安全的信息,分别为:路遇儿童请减速 (Slow Down For Kids)、轮胎检查记心上(Check your tyres)、行车安全须注意(Always pay attention)和检查视力不可忘(Check your vision)。

该邮票于2022年9月20日至2024年6月30日在邮政网上出售。

在政府的大力指导和十年来各减少交通事故的倡议,越南是亚洲唯一被交通安全非政府组织联盟选为举行“实施联合国减少道路交通安全事故的承诺”公布仪式的国家。

为了革新和多样化交通安全宣传形式,信息传媒部已制定在2020至2022三年内发行三套“公路交通安全邮票”的计划。

第一套“公路交通安全邮票”于2020年9月5日发行,第二套“公路交通安全邮票”于2021年9月5日发行,其都是一套四枚并传递出交通安全的信息。(完)