全国青年同步举行“我爱我祖国”升国旗、向国旗敬礼活动

8月16日， 500余名河内首都青年参加由越南青年联合会在万春花园举办的“我爱我祖国”升国旗、向国旗敬礼活动，这是庆祝八月革命胜利和越南国庆80周年系列活动之一。



胡志明共青团中央书记、越南青年联合会主席阮祥林强调，今天的年轻一代肩负使命不仅是要守护独立自由，而且要让祖国奋发图强并在世界舞台上创造出更大辉煌。每一颗心、每一双手、每一个故事都汇聚成永恒的长歌——“我爱我祖国”。



同一时间，昆岛特区行杨烈士陵园、胡志明市守语旗台、越老柬友谊文化屋三国界碑（广义）、双角-头岛（庆和）、陇句旗台（宣光）和金瓯角旗台（金瓯）等全国六处地标同时举行升旗、向国旗敬礼活动。



升国旗、向国旗敬礼活动是全国青年的一项特殊活动，有助于激发民族自豪感和热爱祖国的感情，同时营造活跃的竞赛氛围，鼓励青年以具体行动和举措表达爱国情怀，传播越南风土人情的美好形象。



升国旗、向国旗敬礼活动后，越南青年联合会向河内青年联合会赠送800面国旗和胡志明主席画像，看望慰问5户革命有功人员和优抚家庭，并赠送慰问品。同时走访慰问正在为竹白坊开展两级地方政府模式提供帮助的“数字扫盲”队伍。

另外，越南青年联合会各级分会在34个省市3334个乡坊一律举行升国旗、向国旗敬礼活动和许多充满意义的活动。



越南青年联合会各级分会已赠送近1.6万面国旗和3000张胡伯伯画像，赠送价值近17亿越盾的近2500份慰问品等。



此前，越南青年联合会中央工作委员会同越南驻日本大阪总领事馆和日本越南青年大学生协会在日本联合举行“我爱我祖国”的升国旗、向国旗敬礼活动，激发爱国精神和民族自豪感，鼓励越南大学生心系祖国。

“我爱我祖国”升国旗、向国旗敬礼活动是于7月27日至8月19日期间举行的题为“对民族壮歌而自豪”的“我爱我祖国”行程第二站的核心活动。（完）