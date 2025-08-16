全国健步走活动：首都红旗招展 百万颗心与国家同跳

值此纪念八月革命胜利、国庆80周年以及人民公安力量传统日80周年之际，《人民报》同公安部于2025年8月16日6时在河内还剑湖主会场举行“与越南一同前进”全国徒步活动启动仪式。全国34个省市3321个乡坊和特别行政区的广大群众与武装力量参与。



越共中央委员、《人民报》总编辑、中央宣教和民运部副部长、“与越南一同前进”全国徒步活动指导委员会主任黎国明表示，该活动是富有政治社会意义的集体行动，同时也是有利于营造健康生活环境，加强法律宣传、预防与打击犯罪，推进“全民保卫祖国安全”运动的切实举措。另外，此活动还助力减少碳排放，提升环保意识，面向实现净零排放目标。

在启动仪式上，全国各地数十万人身穿带有金星红旗的衬衫，共同参加升旗仪式，高唱国歌，并在各地方开展健步走活动。



越共中央委员、公安部副部长陈国祖表示，这不仅是一项体育活动，而且是宣传法律、预防与打击犯罪、巩固人民安全阵势的活动，有助于在国际友人心目中树立健康、安全、负责任的越南形象。



以“十亿步迈进新纪元”为主题口号，本次活动连接百万人民的心，吸引各个年龄段，从城市到农村、从山区到边远地区的各个阶层的人民共同向建设团结、强大和可持续发展的越南的目标迈进。（完）