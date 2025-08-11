全力推进数字化转型进程

数字化转型不仅是国家机关、企业和民众的事业，更是整个政治体系共同参与、积极推进的系统性过程。

近年来，政府已充分认识到数字化转型在推动经济社会发展和行政改革中的重要作用。这体现在政府出台的各项政策、战略和行动计划上，旨在为各机关、组织及社会各界参与数字化转型创造良好的条件。

在当前背景下，数字化转型已成为必然发展趋势，它不仅是一个技术概念，更是政府机关运作方式的深刻变革。

政府已充分认识到，数字化转型不仅是将技术应用于行政工作事务中，更是从管理模式、工作方式到公共服务提供方式的全面变革。因此，数字化转型被纳入政府决议，作为一项重要的国家战略，配备多项强有力的政策和支持机制。

越共中央政治局第52号决议（52-NQ/TW）中明确指出建设数字政府和数字经济的重要性，强调构建以数字公共服务为核心、主要通过线上平台提供服务，利用数字数据和现代技术的数字化公共行政体系。

政府还出台了一系列的决议和政策，为数字政务的实施创造法律走廊，如关于行政改革的第17号决议（17-NQ/CP）以及关于经济社会发展主要任务和措施的第1号决议（01-NQ/CP）。

从中央到地方的各级政府机关都必须推进数字化转型，应用于管理、执行和公共服务的事业中。政府已要求各机关建设并实施数字平台，以便开展行政手续和在线公共服务。各部委、行业主管部门及相关机构都需建立电子数据系统，运用各类应用程序和软件，支持向民众和企业提供信息与办理事务。

截至目前，河内、胡志明市和岘港已成为数字化转型和数字政府建设的先锋城市，为全国展开落实这一进程提供许多宝贵的经验和教训。（完）