全力打造农产品品牌形象 积极提高产品竞争力

为了给各地区发展当地土特产创造便利条件，政府总理连续颁布了关于《到2030年远景知识产权战略规划》的第1608号决定（1068/QĐ-TTg）；关于《到2030年知识产权发展计划》的第2205号决定（2205/QĐ-TTg）以及关于《2021-2030年阶段，远期展望至2050年越南农业与农村可持续发展战略》的第150号决定（150/QĐ-TTg）。同时，越南科技部、各省科技厅和农业与农村发展厅配合开展多项关于知识产权发展的计划和项目。因此，具备自主知识产权的相关产品及品牌也在不断增加。

据知识产权局代表透露，各家企业、组织和个人的产品获得地理标志产品保护，将为消费者对产品的原产地、声誉和质量树立信心。具体而言，2016-2020年阶段，陆岸荔枝是越南在日本获得保护的首个地理标志。



除陆岸荔枝外，平顺火龙果也正式成为越南首批在日本获得地理标志保护的产品。这是日本同意开展地理标志保护的第二个越南产品。



目前，安沛、河江、清化和槟椥是拥有许多获得地理标志产品保护的省份（安沛省8个；河江省7个；清化省6个和槟椥省5个）。



由此可见，越南的大米、咖啡、无鳞鱼、芒果、火龙果、荔枝等部分产品获得地理标志产品保护，提升国际市场知名度和附加值，增强越南特色产业产品在国际市场中的竞争力。



越南科技部知识产权局局长丁友费表示，对于获得知识产权保护的产品，拥有地理标志保护产品较多的省份将继续保持和提高产品数量和质量，确保严格按照工艺程序生产，应用先进技术工艺，实践农业生产（越南良好农业规范VietGap认证标准和全球良好农业操作规范标准GLOBAL GAP），建立和应用食品安全管理体系，可追溯产品原产地。



相关厅局、行业推动在国外地理标志农产品保护的宣传、推广工作的同时，着力根据价值链开创农产品生产—消费合作模式；建设火龙果产品电子商务交易平台；支持市场拓宽的发展；加强种植区的管理和规划，按照 VietGAP 的方向建设集约化的种植区。（完）