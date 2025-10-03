免签政策加速越南旅游发展

越南政府8月8日颁布第229/NQ-CP号决议，对12个国家公民实行免签政策，自8月15日起正式生效。该政策实施一个多月以来，被评价为一项战略性举措，为越南旅游业在复苏进程中注入新动力，并有助于巩固越南在国际旅游版图上的地位。



根据决议，比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克、匈牙利、卢森堡、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚和瑞士公民可在符合入境条件的情况下入境越南停留45天，不限护照类型。该政策实施期为2025年8月15日至2028年8月14日。



放宽签证有助于越南吸引更多国际会议、展览活动，为企业家和游客创造便利，同时带动航空、运输、零售和服务等行业受益。统计总局数据显示，在新签证政策及宣传推广推动下，2025年7月，越南接待国际游客156万人次，环比增长6.8%，同比增长35.7%。累计前7个月，国际游客达1223万人次，同比增长22.5%。

国民经济大学旅游酒店系讲师阮德仲认为，免签政策是提升越南旅游竞争力的“钥匙”。仅凭自然景观优势，我们难以超越区域内众多国家，差异化优势在于便利体验，其中签证是必须首先解除的障碍。当入境手续简化，游客愿意停留更久、消费更多，从而为经济创造的价值远高于签证费用。



为了实现旅游业突破和可持续发展，完善签证政策需与旅游基础设施和交通联通投资并行，推进专业化目的地推广，发展丰富且具有特色的产品，提高服务质量，培养专业人才，保护环境，推动绿色旅游。



当各项措施同步实施时，签证不仅是迎接国际游客的“门户”，更将成为推动越南旅游迈向新高度的重要动力。（完）