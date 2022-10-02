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充分利用《越欧自由贸易协定》机遇 推动物流发展
于2020年8月1日正式生效的越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）使物流服务更加开放。EVFTA通过促进对欧盟各国的出口活动增加使用物流服务的需求，对越南市场和物流业产生不少影响。
另外，EVFTA的开放承诺为吸引欧盟投资商为越南市场提供各种物流和海运服务注入动力。这是越南物流企业与在世界物流市场上占据较大的市场份额的欧洲跨国公司、大型现代化船队合作、借鉴经验与融资的机会。
最近，在由《工贸杂志》举行的题为“促进物流业利用EVFTA带来机遇措施”的座谈会上，工贸部进出口局副局长陈青海表示，欧盟是越南传统市场之一。EVFTA得到签署后，双边货物交易量大幅增加，特别是运输量大的货物。其中， 物流服务企业起着特别重要的作用。
认识到物流业的重要作用，近年来，越南政府、各部门和地方政府为发展该服务提供大力支持。
此外，越南国家机关还着力营造便利营商环境，助力物流企业走向国际化，并开拓国外市场。
为今后推动物流业进一步发展，陈青海强调，物流服务是综合服务业，其与许多部门和行业有关，其中，工贸部起到最大作用，促进其他部门、行业、地方政府和协会为企业提供协助。
工贸部多边贸易政策司副司长吴钟卿表示，凭借EVFTA，贸易交易量猛增，伴随着客户需求的增加，许多欧盟投资商希望对越南物流中心进行投资。
此外，企业通过EVFTA能够参加欧盟物流公司的服务链。
为应对挑战并充分利用EVFTA带来的机遇，演讲者认为，越南物流产业应采取更加同步的措施，企业应更好地把握开放物流服务的承诺，理解竞争中的新威胁并改变对物流产业的思维，以优化业务运营，提高物流产业的竞争力。（完）