保障所有公民的宗教信仰自由权利

8月15日，越南政府人权指导委员会常设机构办公室与岘港市人民委员会在会安坊联合举办 “民族——信仰与遗产”图片展。



此展旨在介绍越南在保障和促进人权、宗教信仰自由权利方面所取得的成就，以及少数民族的传统文化遗产。此展有助于提高社会认知，巩固民族大团结，并向国内外公众推广越南风土人情形象。



越南公安部对外局副局长、政府人权指导委员会常设机构办公室副主任阮华芝大校在活动上表示，2023—2025年任期内，作为联合国人权理事会成员国，越南继续展现出作为一个积极、负责任国家的地位，并为国际社会提出了许多倡议。越南始终促进人权事业全面发展，确保民事权利、政治权利与经济、社会、文化及环境权利之间的协调与平衡；始终尊重和保障公民的宗教信仰自由权；同时重视少数民族地区的发展，确保平等、融合且“不让任何人掉队”。

阮华芝强调，越南已正式参加2026-2028年任期联合国人权理事会成员精选，体现我们在文化多样性、可持续发展与社会公平基础上推动人权事业发展的强有力承诺。



此展展出数十幅作品，涉及宗教、信仰以及越南少数民族同胞等主题，生动描绘了越南这一“S”字形国土上各民族社区丰富多样的精神文化生活，如卫塞节仪式、三府祀母、泰族群舞、戈争舟赛、红瑶族婚礼等。



展会上展示的作品是党和国家对保障人权，特别是宗教信仰自由权和少数民族发展权利的富有人文情怀的一贯政策的生动体现；真实地反映了越南文化特色、对和平的向往以及全民大团结的精神。



按计划，“民族——信仰与遗产”图片展从8月15日至22日在岘港市会安坊安会雕塑公园举行。（完）