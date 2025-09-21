《越南之声》报道，在安乐村道路两旁，竹丛后的小房子里，针叶的咔哒声和树叶的沙沙声交织在一起。这是工人们在缝制传统蓑衣的熟悉声音。织布业伴随这里的人们已有300多年的历史，代代相传，成为这片土地上文化和经济生活中不可或缺的一部分。

安乐村民一年四季都生产蓑衣，而以每年农历三月至六月为旺季。这是棕榈叶的蓬松性最好的时候，其强度和柔韧性也符合要求。第一步，工匠必须收集老棕榈叶、藤条和江树，这些都是制作蓑衣的主要材料。安乐、春禄村民制作蓑衣的原料供应地主要为溪樵各乡的山区。

今年57岁的阮文顺是河静省春禄乡人，做蓑衣近40年，他说： "最难的是采棕榈叶。要到香溪去采，这里买不到。每次，我都得凌晨4点出发。如果一到地方就有合适的叶子，当天就能回来，否则就得等到第二天了。叶子必须晒3遍，露2遍，这样，叶子颜色才会好看，蓑衣才耐用。"

做一件蓑衣要经过多个工序，需要工匠的毅力、勤奋、细致和高超的技艺。做蓑衣，需要一个长1.2米的木模，将棕榈叶放在上面。另外还要5-7根木夹板，宽3厘米，长1米，用来将叶子固定到位并压整齐。

一件蓑衣通常有5个衣领，衣领是最重要且最讲究的部分。织领子，叶子要均匀、分层、缝得牢、角度直，上面要系一根藤条，挂在脖子上，把衣服固定在后背上。

春禄乡安乐村约有188户，三分之二从事蓑衣生产。在蓑衣需求旺季，业户月平均收入可达1600万至1700万越盾。正因如此，当地居民的生活逐渐稳定并日益改善。

为了保护和弘扬传统工艺，2022年，安乐蓑衣合作社成立，旨在寻找新方向并开发蓑衣市场，现有25名成员。

前光禄乡人民委员会主席邓廷荣说： "蓑衣销往国内很多地方和老挝。天气热的时候，客户需要蓑衣，就通过合作社订购。合作社成立的目的是为村民提供额外的支持，同时介绍和推广产品，以便村民能够在市场上更广泛地销售产品。"

通过合作组的推介活动，安乐蓑衣受到了旅游业的关注。春禄乡社区学习中心主任阮国协说： "最近，我们的学习和社区中心组织了一次体验式旅游。让城里的学生参观蓑衣生产，他们非常兴奋。我们认为这是进一步发展这个行业的一种方式。中心正在与合作小组共同研究和改进设计，以提供更好、更广泛的服务并满足更多人的需求。"

河静省春禄乡安乐村民的蓑衣编织不仅是一个关于手工艺品的故事，也是一个关于人与自然联系的故事，一个关于几代人的毅力和智慧的故事。在现代生活的潮流中，安乐人依然保留并发展蓑衣编织工艺，体现了传统文化价值的生命力，这也是一种值得传承的美。(完)