保护和发展芒达盆地的泰族文化

山罗省富安县的芒达山谷，又称富花山谷，散落着一座座泰族村庄，夜里时常传来老年人文艺俱乐部练习歌舞的声音。没有浓艳的妆容，也已青春不再，但山罗省富安县光辉乡老年人文艺俱乐部的会员们总是精神饱满。

光辉乡老年人俱乐部的老年人文艺队队长薄锦存先生说：“光辉乡文艺队于2014年成立，共有60多名会员。光辉乡文艺队带动了基层文艺运动的发展。目前，一些基层单位的文艺队都学习光辉乡的文艺队。其活动宗旨是服务人民快乐、健康、有益的生活，并为维护光辉乡传统做出贡献。”

除了热爱民族文化，他们还向青年传授祖辈留下来的歌舞、语言，这不仅是歌声，也是教导子孙乐善好施、认真工作、建设温饱幸福的生活。

光辉乡老年人协会主席黄春和说：“在文化和艺术方面，他们们对能参加文艺活动感到十分高兴。 舞蹈方面，他们主要表演民族传统舞蹈，所以只要穿民族服装而不穿西服。我们在俱乐部经常交流和互相学习。 这有助于他们快乐健康生活及维护本民族文化。”

老年人俱乐部的热闹活动也有助于推动乡的共同运动发展。光辉乡团委书记、泰族人——阮灵黄说：“每次他们表演，我都参加，感到很高兴。比如：唱泰族民歌、跳泰族舞、参加民间娱乐活动， 非常好。这有助于子孙了解民族的传统文化。 除了文艺活动外，他们在共青团活动中发挥的作用也非常大，因为他们在家庭或社会中一向是宣传和落实党的政策和国家的法律的榜样。 教育子孙本民族的传统文化。”

为推动老年人运动，光辉乡人民委员会动员群众捐款，维持俱乐部的活动。 此外，乡政府还为老年人俱乐部将乡文化馆作为练习和休息场所创造了有利条件。

光辉乡人民委员会主席琴文安说：“对于光辉乡的老年人来说，为了维护和不让光辉乡特色文艺失传，光辉乡的老人经常定期举行文艺交流活动。他们过着幸福健康的生活，并经常教育子孙后代对接传统文化和现代文化。”

光辉乡老年人的热情，唤起了子孙后代对村庄、民族民间文化的热爱。爷爷奶奶们的舞蹈和歌声提醒年轻一代要为本民族的文化美感到自豪。（完）