俄罗斯青年对胡志明主席的深厚情感

值得一提的是，这份历史资料书籍的赠予源自一位学习越南语的俄罗斯学生——俄罗斯外交部直属莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）学生帕维尔·博尔什科夫（Pavel Bolshkov）。



这位学生在他的老师、已故著名越南学学者叶夫根尼·格拉祖诺夫（Evgheni Glazunov）的女儿斯韦特拉娜·格拉祖诺娃（Svetlana Glazunova）的支持和帮助下寻找、购买并赠送了这本书。



莫斯科国立国际关系学院老师斯韦特拉娜·格拉祖诺娃透露，这本书近千页，汇集了具有重要价值的演讲稿，由莫斯科国家出版社于1925年出版，是第五届大会的“速记”版本，这可能意味着其内容为最初版本，几乎未经过编辑或仅做了极少修改，最真实地反映了大会的氛围。



格拉祖诺娃老师指出，这使得该书对博物馆工作具有特殊价值，为这段历史时期的研究工作提供了珍贵资料。



共产国际第五次代表大会是共产国际于1924年6月17日至7月8日在苏联莫斯科召开的一次代表大会，来自49个共产党和工人党的504名代表参加了大会。阮爱国以法国共产党党员身份参加大会，向大会提交了一份关于殖民地国家革命路线的重要报告，旨在为越南被压迫民族寻找解放道路。



胡志明博物馆副馆长杜氏秋姮表示，书中收录的胡志明主席文章资料博物馆已有，但它在如此厚重的书籍中的位置极具价值，生动证明了胡志明主席在国际共产主义和世界工人运动中的影响力和作用。



通过来自俄罗斯的这份礼物，来访河内博物馆的观众将获得一份极为珍贵的资料，而对于博物馆工作人员或学术研究者来说，这本书为胡志明主席人生和事业的早期阶段提供了更加丰富的研究资料。（完）

越通社