俄罗斯国家杜马主席访问越俄热带中心和越南军事历史博物馆

越南国会副主席武鸿清陪同参加活动。



越南国防部副部长、越俄热带中心政府间协调委员会共同主席、越方分委会主席黄春战上将代表国防部热烈欢迎沃洛金访问越俄热带中心，并强调此访体现了俄罗斯国家杜马对越俄热带中心的高度重视。



黄春战上将表示，2025年9月，俄罗斯国防部副部长亚历山大·福明（Alexander Phomin）与越南国防部领导共同主持了第八次越俄国防战略对话。双方讨论了两国防务合作的诸多问题，其中包括在越俄热带中心的合作。此外，俄罗斯总统助理、联邦安全会议主席帕特鲁舍夫·尼古拉·普兰托诺维奇（Patrushev Nikolai Plantonovich）也曾到访越俄热带中心。



越俄全面战略伙伴关系不断走深走实，各领域合作成效显著。这在两国最高领导人的互访中得以充分体现，尤其是俄罗斯总统普京（2024年6月）、俄罗斯总理米舒斯京（2025年1月）访问越南，以及越共中央总书记苏林（2025年5月）访问俄罗斯并出席伟大卫国战争胜利80周年庆典。在此框架下，越南国防部派出越南人民军参加在红场举行的阅兵仪式。双方还发表了关于越俄全面战略伙伴关系在新阶段发展方向的联合声明，其中强调“越俄热带中心是两国富有成效的合作亮点，为两国经济社会发展做出贡献”。



俄方向越俄热带中心提供了两辆流动检测车，帮助提高越南在传染病研究、监测和应对突发疫情方面的能力，同时援助了多种现代化设备，提升了中心的科技实力。此外，双方还积极推进技术转让，办理成立技术装备热带化与技术适应中心的相关手续。这都是推动越俄热带中心技术应用与转让活动取得突破的重要举措。



黄春战上将强调，越南国防部高度评价双方合作成果和发展潜力，并将大力支持双方扩大合作，推动中心发展。希望俄罗斯国家杜马主席继续关注指导，加强俄方常驻越南人员力量，同时继续投资改善中心的基础设施，以满足任务需求和新阶段的发展方向。

俄罗斯国家杜马主席沃洛金参观越南军事历史博物馆。图自越通社 当天下午，沃洛金一行参观了越南军事历史博物馆。（完）