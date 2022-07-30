促进越南水果对中国正贸出口的机会

据此，所有出口到中国的榴莲和百香果种植区、包装企业都需要在农业与农村发展部注册，且须获得越南农业与农村发展部和中国海关总署的批准。注册信息包括名称、地址和代码，以便在发现不符合要求的产品时，可准确追溯。



农民与企业已做好准备



山罗省木洲县人民委员会主席龙忠心表示，百香果树被木洲县评价为高效益作物，因本省已设有收购厂家，销售产量较为稳定。目前，木洲县着力在山区各乡种植百香果，并继续保持为人们带来经济效益的地区。



关于企业方面，西北 Nafoods股份公司经理黎怀兴表示，从2015年试种的五公顷百香果树，到2019年，西北Nafoods已将原料种植面积扩大至近4000公顷，主要分布在木州、安州、云湖、梅山、顺州和富安等县份。当时，该公司与50个合作社、合作组签订了产品购销合同。至今，西北Nafoods百香果、蔬菜加工厂的设计产能为每天加工原料120吨。



百香果与鲜果、冷冻水果和浓缩汁一起加工然后出口。 当前，山罗省的百香果已出口到法国、瑞士、荷兰、英国和韩国。中国同意试点正贸进口越南百香果，既是这种水果在中国扩大其市场份额的绝佳机遇，也是百香果种植户增加收入的良机。



至于榴莲，据正秋水果进出口有限公司副经理吴蔷薇介绍，得乐省榴莲收获期即将到来，因此本公司希望尽快完成办理榴莲通过正贸渠道进入中国市场的手续。吴蔷薇补充道：“本公司根据越南农业与农村发展部和中国海关总署有关种植区代码、包装单位、追溯系统的要求具备相关条件，从而确保出口到中国的榴莲可追溯至原产地，其中包括加工日期、包装信息、名称或种植区代码、出口日期、出口数量、进口国家、集装箱编号和其他信息等。中国海关总署一旦批准，产品就通过正贸渠道进入这个市场”。



把握规定发挥优势



百香果和榴莲是两种具有很高经济价值的水果，也是越南一些地区拥有发展优势的两种果树。无论是鲜果还是制品，百香果在许多市场都很受欢迎。至于榴莲，中国是越南新鲜榴莲的最大销售市场。特别是每年得乐省榴莲产量的70%以上通过非官方渠道出口到中国市场。因此，对中国正贸出口正在开放，这是发挥上述两种产品优势的良机。但是，对于地方、种植者和企业来说，重要的是要把握中国的信息和要求，以最快、最有效的方式做出适当反应。



越南农业与农村发展部旗下植物保护局称，在百香果向中国市场正贸出口试点公布仪式之后，该局将开设植物检疫、食品安全法规培训班，给出口商建立并发布百香果种植区、包装单位的代码。此外，编纂针对中国的相关要求以及在越南的实际情况下落实这些要求的完整且全面的指南手册，以供各地方参考。越南农业与农村发展部国家卫生和动植物检疫咨询办公室副主任吴春南补充说道：未来，中国将与越南协调以视频方式制定和传播第248号令、第249号令所示的规定，帮扶越南企业在2023年6月之前办理注册档案完毕。这也是各地方和企业准确地把握并充分地满足中方对不仅是百香果、榴莲而且对其他农产品的要求的重要依据。（来源：人民报）