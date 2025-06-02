促进越南战略性产业的创新生态系统发展

越南党和政府为科技创新和民营经济发展创造最为便利的条件。作为连接创新企业界与投资者的桥梁，国家创新中心（NIC）决心继续推动创新、创业和战略科技产业的发展。



越南财政部国家创新中心主任武国辉表示，中央政治局关于在科技、创新和国家数字化转型实现突破发展的的第57号决议（57-NQ/TW）和关于发展民营经济的第68号决议（68-NQ/TW）明确体现了党和政府为科技创新和民营经济发展创造最便利条件的决心。



NIC继续提升社会对创新创业的认识和能力。为此，NIC 与谷歌、三星、英特尔等合作伙伴开展更广泛的合作项目，其中以通俗易懂的方式普及人工智能知识。此外，NIC通过提升生态系统的质量、数量和在战略产业发展中的作用来促进越南创新生态系统的发展。NIC 将组织大型活动，例如越南国际创新展会(VIIE)、投资论坛，尤其是在总理的指导下于每年 10 月举行的越南创新日。

此外，NIC还将在培养高素质人力资源方面发挥主导作用；特别是协调落实政府总理关于“2030年半导体行业人力资源发展计划及展望2050年”的第1017号决定（1017/QĐ-TTG），目标是到2030年拥有5万名工程师。目前，NIC正在与（Cadence）、新思科技（Synopsys）、Meta、英伟达（Nvidia）等众多全球领先的技术合作伙伴合作，部署培训，提供微芯片设计软件，并培养人工智能领域的人力资源。



另一方面，NIC还将继续发展越南创新网络，将越南知识分子和世界各地的技术专家联系起来，共同参与国家高科技人力资源的开发；同时，NIC还将重点发展大学创意创业中心体系。目前，已有近80所大学参与建立一个基于大学生的创新促进网络。



武国辉补充说，越南已逐步建立起吸引私人资本参与创新的坚实基础。越南拥有非常有利的条件，即稳定的政治体制。党、政府、国会、各部委、各行业领导班子都大力支持并深刻理解全面推进创新生态系统建设的政策。这是构建创新活动制度框架的重要政治基础。



其次，越南正在逐步完善创新活动的法律体系。从第94号议定（94/2020/NĐ-CP）、第97号议定（97/2025/NĐ-CP），到即将颁布的《科技创新法》，都旨在使机制和政策朝着更加开放透明的方向进行法律化。



武国辉指出，“创新活动本身就非常灵活，需要快速变化，因此法律体系必须具有一定的开放性，为资本来源投资于新兴和先进技术创造条件。”



同时，越南拥有一支年轻、充满潜力的人力资源队伍。越南正处于人口红利期，人口约为1亿人，劳动力在STEM（科学、技术、工程、数学）领域具有高度兴趣和天赋，这是越南的重要竞争优势。（完）