据《越共电子报》，包括热带农产品在内的越南农产和水产品在穆斯林国家深受青睐，由此应加强双方商界的信息互动，助力槟椥省乃至越南企业掌握消费者的喜好以及穆斯林国家市场的食品卫生安全要求。

本月19日，越南外交部和槟椥省人民委员会在河内市联合举行“促进槟椥省对穆斯林国家的农产和水产品出口”研讨会。

本次研讨会以线上和线下相结合的方式举行，旨在将槟椥省的主要农产品和水产品推广到穆斯林市场，同时推介该省在贸易、投资、旅游、人力资源等领域的优势。

越南外交部长裴青山在会上发表讲话时强调，外交部始终以人民、地方和企业为经济外交的中心。外交部和越南驻外代表机构将继续陪伴和支持槟椥省以及越南各地与世界各伙伴建立经济合作关系，从而为人民、地方和企业带来切实的经济利益。

槟椥省委书记黎德寿高度评价近20亿人口、市场规模巨大的穆斯林国家的市场潜力，同时希望通过本次研讨会，槟椥省企业与穆斯林国家的合作伙伴建立联系，寻求在农产品和水产品出口方面的合作机会。

会上，槟椥省各部门和企业代表就支持该省农水产品特别是椰子产品进入穆斯林国家市场的政策以及促进对该市场出口所面临的困难等问题进行了讨论。

国际代表一致认为，越南的农产品和水产品在穆斯林国家很受欢迎。代表们还强调了加强双边企业之间信息交流的重要性，从而帮助越南企业特别是槟椥省了解消费者的爱好以及穆斯林国家市场的食品卫生安全要求，其中包括如何获得清真证书。

与会代表认为，需通过该地区的大型连锁超市将槟椥省的农产品和水产品引入穆斯林国家市场，这有助于确保货物数量、价格的稳定和交易安全。

根据世界清真论坛（WHS）的数据，全球每年的清真食品贸易额达2万亿美元。穆斯林国家代表表示，越南企业应向穆斯林国家市场推广和介绍当地形象和典型产品，特别是促进清真生态系统的发展以支持越南企业有效深入全球清真市场。(完）